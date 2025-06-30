Toyota RAV4 является компактным полноприводным автомобилем класса SUV.

По состоянию на май рейтинг самых продаваемых моделей в мире в 2025 году возглавил кроссовер Toyota RAV4, тогда как Ford F-Series оказался на второй позиции. Об этом сообщает Focus2Move.

Хотя традиционные дизельные и бензиновые модели все еще доминируют в рейтинге, количество новых электромобилей неуклонно растет. В то же время такие бренды, как BYD и Tesla, столкнулись с проблемами. Их продажи несколько замедлились из-за инфраструктурных проблем.

Падение Tesla Model Y продолжается - продажи автомобиля снизились на 29.6%. Это худшая динамика в первой десятке.

Видео дня

ТОП-10 самых популярных машин в мире:

Toyota RAV4 (+0.1%);

Ford F-Series (+14.1%);

Toyota Corolla (-14.5%);

Honda CR-V (+9%);

Tesla Model Y (-29,6%);

Hyundai Tucson (-3,6%);

Chevrolet Silverado (-9,2%);

Toyota Camry (+9,9%);

Toyota Hilux (+0,1%);

Kia Sportage (-0.1%).

Авто, которые достойны внимания - мнение специалистов

Недавно известный механик Пол Лукас назвал самый надежный в мире подержанный автомобиль. Он советует покупателям обратить внимание на Ford Focus Mk1, называя его "вершиной надежности". Еще одним преимуществом этой модели механик считает простоту.

Также стоит напомнить о новом списке лучших кроссоверов 2025 года, ведь кроссоверы традиционно входят в топ самых популярных авто (в Украине и не только). В список попали такие модели, как Hyundai Kona, Nissan Rogue, Toyota RAV4 Hybrid и Lincoln Nautilus.

Вас также могут заинтересовать новости: