Такой жест поддержки не оставил равнодушным ни одного украинца, отметили в бригаде.

Фронтмен популярной американской группы Imagine Dragons снова выразил поддержку Украине на концерте. В этот раз Дэн Рейнольдс во время выступления поцеловал флаг 122-й одесской бригады теробороны и показал знак победы.

Видео с его поступком завирусилось в соцсетях. Ролик также опубликовали на странице бригады в Facebook.

"Во время концерта Imagine Dragons солист группы Дэн Рейнольдс поднял флаг нашей бригады - символический жест поддержки, который не оставил равнодушным ни одного украинца. Показал знак победы, поцеловал флаг и вернул его. Во время выступления сине-желтый флаг еще не раз появлялся на сцене - как напоминание всему миру, что Украина борется", - говорится в подписи к видео.

Видео дня

Напомним, ранее УНИАН писал, как Imagine Dragons продемонстрировали свою поддержку Украине на концерте в Будапеште. Во время выступления группы сине-желтые конфетти, дым и огни осветили сцену в мощном трибьюте.

Ранее на концерте в Милане Дэн Рейнольдс поднял флаг Украины и прошелся с ним по сцене.

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