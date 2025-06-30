Роботы-игроки действовали самостоятельно, без помощи операторов, полагаясь только на свой ИИ.

В Китае прошел Robo League – первый турнир по футболу среди полностью автономных полноразмерных гуманоидных роботов. Андроиды действовали самостоятельно, без помощи операторов, полагаясь только на свой ИИ.

Матчи длились два тайма по 10 минут. Робо-футболисты играли три на три, нередко забавно спотыкаясь и падая (некоторых даже пришлось уносить на носилках), а победила команда студентов Цинхуа, пишет издание Interesting Engineering.

Роботы самостоятельно перемещались по полю, распознавая мяч с точностью более 90% на расстоянии до 20 метров. Они также умели определять границы поля, положение ворот, товарищей по команде и соперников. Но с обходом препятствий у машин пока возникают трудности.

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"Всего год назад роботы на матчах едва двигались, постоянно ломались при падениях и нуждались в людях для обеспечения безопасности. Теперь они играют автономно и могут разгоняться до 1м в секунду", – отметил один из организаторов турнира.

Такие матчи в Китае планируют устраивать регулярно, а уже в августе этого года пройдут еще более масштабные Всемирные игры роботов-гуманоидов, где будут и другие дисциплины.

Помимо соревнований по футболу роботы-гуманоиды в Китае соревнуются и в других видах спорта. В мае в Ханчжоу прошел первый в мире турнир по боксу среди человекоподобных машин. Событие напомнило сцены из фильма "Живая сталь", где в недалеком будущем боксеры на ринге заменены на огромных роботов, управляемых людьми.

А еще раньше в Китае прошел первый в мире полумарофон с участием роботов и людей. В забеге приняли участие 12 000 бегунов-людей и более 20 андроидов, но до финиша дошли не все.

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