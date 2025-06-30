По характеристикам эта бомба похожа на крылатую ракету, отметил Богдан Долинце.

Бомба-ракета "Гром-1", которую, вероятно, накануне россияне направили на Днепр, имеет значительный вес взрывчатых веществ - от 300 до 500 кг в зависимости от типа. Об этом в эфире "Новини.Live" рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце.

"Фактически речь идет о гибриде бомбы и ракеты. Это управляемая авиационная бомба, известные нам КАБы. Но дополнительно к ней интегрирован реактивный двигатель, который позволяет увеличить дальность полета и обеспечить базовую управляемость. По своей траектории полета, характеристикам эта бомба становится ближе к крылатым ракетам", - сказал Долинце.

Он добавил, что Россия уже не впервые применяет этот вид вооружения против Украины. По словам эксперта, РФ экспериментально запускала "Гром-1" как минимум один раз в 2023 году и дважды в 2024.

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"Преимущественно речь шла об использовании этого вида вооружения для ударов по жилым застройкам. Вторая важная составляющая - эта бомба-ракета использует современные системы навигации. То есть это спутниковая навигация, инерционная навигация. Это означает, что она может лететь по заданным координатам и осуществлять сложные маневры. То есть перехват такой бомбы-ракеты соизмерим с перехватом крылатой ракеты", - добавил Долинце.

"Гром-1": что известно

Напомним, 28 июня Россия запустила по Днепру бомбу-ракету "Гром-1". Об этом написали председатель Днепропетровской ОГА Сергей Лысак и председатель областного совета Николай Лукашук. По словам последнего, это новейшее вооружение гибридного типа - между крылатой ракетой и планирующей авиабомбой. Он заявил, что этот боеприпас разработан на базе ракеты Х-38.

По информации аналитиков Defense Express, сброшенная на Днепр бомба имела массу почти 600 кг, из которых на боевую часть приходится более половины - 315 кг. Заявленная россиянами максимальная дальность поражения этого боеприпаса составляет 120 км. В то же время аналитики отмечают, что это расстояние возможно только при "идеальных условиях" запуска.

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