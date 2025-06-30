Ограничения для суден с более 1000 пассажирами на борту вступят в силу с 2026 года.

Немало туристов любят круизы за то, что они дают возможность за одну поездку увидеть множество прекрасных мест с гарантированным номером для ночевки и без лишних транспортных расходов. Однако для многих популярных городов, особенно в Европе, круизные лайнеры стали настоящим кошмаром – ежедневно тысячи их пассажиров наводняют исторические центры в дневное время, при этом не оставляя там много денег. Не говоря уже о том, что выбросы от гигантских морских суден не лучшим образом влияют на экологию и здоровье горожан.

Теперь список борцов с круизными лайнерами пополнил популярный курорт Французской Ривьеры и родина крупнейшего в мире кинофестиваля – Канны. Как пишет Associated Press, местный городской совет ввел "жесткое регулирование" для круизных судов, запрещая любым судам, перевозящим более 1000 человек, заходить в гавань Канн со следующего года.

Таким образом город присоединился к растущей глобальной реакции на чрезмерный туризм, которую еще больше усилили возмущение из-за свадьбы Джеффа Безоса и Лорен Санчес в Венеции в эти выходные, протесты с водяными пистолетами в Испании и неожиданная забастовки в Лувре.

Видео дня

"Менее многочисленные, менее большие, менее загрязняющие и более эстетичные", – такова цель горсовета Канн, поддержавшего введение новых ограничений для круизных судов в своих портах с 1 января 2026 года.

Со следующего года в порт будут допущены только суда с менее чем 1000 пассажирами, при этом в день будет высаживаться не более 6000 пассажиров. Ожидается, что более крупные суда будут пересаживать пассажиров на более мелкие суда для входа в Канны.

"Канны стали крупным местом назначения круизных судов с реальными экономическими выгодами. Речь идет не о запрете круизных судов, а о регулировании, организации, установлении правил их навигации", – заявил мэр Дэвид Лиснар.

В свою очередь круизные операторы пронозируемо назвали такие ограничения губительными для направлений и пассажиров.

Где еще в Европе ограничен въезд круизным лайнерам

Как сообщал УНИАН, ранее резко ограничить количество круизных судов решила и другая жемчужина Французское Ривьеры – Ницца. Как пояснил мэр города, таким образом он хочет збавиться от "дешевых" туристов, которые, "ничего не покупают, а только разбрасывают мусор".

Также год назад стало известно, что въезд круизным лайнерам ограничат и два мегапопулярных греческих острова – Санторини и Миконос. При этом круизным туристам, которым все же разрешат заезжать на эти острова, придется платить дополнительно по 20 евро.

Тем временем, Барселона, которую называли "самым загрязненным портом Европы", запретила круизным лайнерам заходить в центр города еще с осень 2023 года. Аналогичным образом поступила и нидерландская столица Амстердам.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте свежие новости туризма, ищите идеи для путешествий и смотрите живописные фото со всего мира на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.