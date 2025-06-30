Сезон сбора голубики в стране начался только 25-26 июня.

Сезон голубики в Украине в этом году начался на неделю позже, чем в предыдущем сезоне - возможно, именно поэтому оптовые цены оказались существенно выше, чем год назад. Об этом сообщает аналитический портал EastFruit.

На рынке "Столичный" в Киеве в субботу, 28 июня, голубику продавали по цене 450-500 грн/кг (9,22-10,25 евро/кг), тогда как в понедельник, 30 июня, цены снизились до 400-480 грн/кг (8,20-9,84 евро/кг). На рынке "Початок" в Одессе в середине прошлой недели цена ягоды достигала 480 грн/кг (9,84 евро/кг).

Для сравнения, в прошлом году первые партии голубики открытого грунта появились примерно 20 июня - ягода поступала на рынок по цене 200-350 грн/кг.

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Более позднее начало сезона сбора голубики в этом году объясняют прохладным началом лета. В целом можно констатировать, что цена голубики в начале сезона третий год подряд оказывается выше, чем в предыдущие сезоны.

Специалисты не исключают более стремительного снижения цен на голубику в этом году, ведь спрос со стороны потребителей может замедлиться (высокая цена не способствует активному потреблению голубики).

Цены на ягоды в Украине - последние новости

В Украине снова снизились цены на черешню. Специалисты объясняют ценовое падение стремительным ухудшением качества продукции. Последнее обусловлено погодными условиями - качество черешни ухудшилось из-за обильных осадков.

Ранее эксперты заявили, что обильные осадки могли сказаться и на общих объемах черешни, что, в теории, может повлечь новые колебания цен.

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