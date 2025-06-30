Опцию уже могут протестировать владельцы Google Pixel 6 и новее, которые обновились до Android 16 в начале июня.

Google добавила в ОС Android 16 функцию защиты от поддельных сотовых сетей. Такая хакерская атака, заставляющая смартфон осуществить подключение к небезопасной сети, может использоваться как спецслужбами, так и злоумышленниками, сообщает Android Authority.

Как известно, смартфоны по умолчанию выбирают сеть с наиболее сильным сигналом, чем и пользуются инициаторы атак. Так называемые вышки-шпионы имитируют работу настоящих базовых станций, но используются для слежки и могут похищать личные данные.

В материале говорится, что атакующие могут как собирать и анализировать различные данные, включая информацию о IMEI, так и в ряде случаев принудительно переключать устройство на устаревшие и уязвимые протоколы связи вроде 2G. Известны случаи, как с помощью таких методов удавалось получить доступ к звонкам и SMS.

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Google уже делала шаги в данном направлении: в Android 12 появилась возможность отключать 2G, а в Android 14 – защита от небезопасных подключений. В свою очередь, Android 16 будет уведомлять пользователя при переходе между защищенными и незащищенными сетями.

Опцию уже могут протестировать владельцы Google Pixel, которые получили обновление до Android 16 в начале июня. Опция доступна в настройках SIM-карты смартфона. Уведомления о подключении к незашифрованной сети можно активировать в меню "Безопасность и конфиденциальность".

Журналисты собрали максимально точный список смартфонов и планшетов, которые обновятся до Android 16. Важно понимать уже сейчас, придет ли на ваш девайс новая операционка, или, возможно, пришло время задуматься об апгрейде.

Меж тем УНИАН рассказывал о 5 новых крутых функций, ради которых стоит обновиться на Android 16.

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