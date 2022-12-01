Замороженные суммы могут увеличиваться.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину Швейцария обновила информацию о замороженных российских активах.

Как сообщает Минэкономики Швейцарии общая сумма активов, замороженных в Швейцарии из-за агрессии России против Украины достигла 7,5 млрд швейцарских франков (7,2 млрд евро).

Данная сумма приводится без учета стоимости 15 замороженных объектов недвижимости подсканкционных юридических и физических лиц.

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"Замороженные суммы могут увеличиваться, например, в тех случаях, когда объектом санкций становятся новые лица или выявляются новые активы… Напротив, активы, замороженные в превентивных целях, должны быть освобождены после проведения необходимых проверок", - отметили в ведомстве.

Санкции, принятые Федеральным советом Швейцарии в феврале прошлого года, также предусматривают запрет на прием депозитов от российских граждан или физических и юридических лиц, созданных в России, если их общая стоимость превышает 100 000 швейцарских франков на одно лицо.

Война в Украине и заморозка российских активов:

20 октября Великобритания заморозила российские активы на 20 миллиардов долларов.

29 октября в США была длительная дискуссия относительно будущего замороженных активов РФ. Демократическая партия предлагала финансировать Украину за счет арестованных активов РФ, однако группа республиканцев в Палате Представителей и Сенате США выступила против.

31 октября власти Чехии заявила о намерении конфискации российского имущества, замороженного в стране. Прага намерена предоставить Украине 20 миллионов долларов ежегодно на восстановление страны.

В Офисе президента Украины призвали страны Запада прекратить искать оправдания и передать Украине замороженные российские активы.

По состоянию на 18 ноября 2022 года ЕС заморозил 68 миллиардов евро российских активов.

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