Исполнитель писал о "сотнях тысяч агентов Москвы", запущенных в страну "для дестабилизации".

Выдающийся украинский певец Назарий Яремчук умер ровно 30 лет назад - 30 июня 1995-го. За несколько недель до своей смерти исполнитель в собственном дневнике оставил предсказание, какая судьба ждет Украину и украинцев. И даже спустя годы его видение будущего родной страны остается удивительно актуальным, передает telegraf.com.ua.

Певец особо отмечал влияние России и писал, что в Украину "запущены сотни тысяч агентов Москвы для дестабилизации положения в государстве":

"И до сих пор плачемся. Обманывают нас с помощью Москвы и нас самих обманывают, что не можем жить хорошо, без подсказки, без руководящей роли самого голодного, ободранного москвича, но который имеет атомное оружие, нефть и газ, еще в недалеком прошлом выкачивали из наших недр эти богатства. Нас веками обдирали, угнетали, эксплуатировали, вывозили все - от сала и чернозема, от трудящихся рук до гениального интеллекта. Теперь - мы государство. Не дают строить. Контрразведки Москвы наплодили чуть ли не сотни газет в Украине, и везде пропаганда против нашей дорогой и родной, терпеливой и сердцу милой Родины Украины".

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Везде войны, и везде замешана Москва, подчеркивал Яремчук:

"Дорогие украинцы, народ Украины - это и украинцы, белорусы, русские, евреи, немцы, болгары, румыны и все-все-все - будьте бдительны! Нас хотят уярмить, нас хотят разделить, рассорить. Не дадим им этого шанса, потому что у нас его не будет".

Отдельно певец писал о "нашествии московского примитива, которое создало полную пустоту в душах украинской молодежи", и о том, как Украину наполнила дешевизна:

"Мы гордились раньше, что мы - самый читающий народ и очень умный. К сожалению, это не так. Как кролик перед удавом, наш народ перед правительством с севера. Еще никогда с севера нам не приходило добро. Надо измениться. Немного поумнеть. Покупай отечественное. Люди наши будут иметь большую занятость, будут получать зарплату и т.д.".

Напомним, ранее УНИАН писал, как вот-вот может сбыться давнее "пророчество" американского писателя-фантаста Айзека Азимова.

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