Музыканты покорили сеть новым звучанием известного хита.

Выступление львовского муниципальный хора "Гомін" завирусилось в сети. Более того, артисты стали настоящими звездами в TikTok всего за несколько дней.

Акапельное исполнение песни Степана Гиги "Цей сон" опубликовал Львовский органный зал. Почти минутный ролик посмотрели более пяти миллионов пользователей. Особое внимание украинцев обратили на солиста Вадима Яценко, который также является художественным руководителем коллектива. Его голос и харизма поразили пользователей с первых секунд пения.

Реакция сети

Пользователи засыпали комплиментами музыкантов в комментариях:

"От этого исполнения аж мурашки"

"Какой харизматичный солист"

"Как это шикарно, хочу полную версию"

"Здесь прекрасно все"

"Боже, какая харизма и этот игривый взгляд"

"А представьте, чтобы они поехали на "Евровидение" - это сразу победа".

Кстати, Львовский городской совет рассказал, что после успеха хора в сети на их следующий концерт уже раскуплены все билеты. Поэтому было принято решение организовать дополнительный концерт на другой день.

Что известно о хоре "Гомін"

Хор основан в 1988 году при областном отделении Музыкального общества Украины. Он участвовал во многих престижных конкурсах в США, Франции, Германии, Великобритании и в других странах. С 2022 года "Гомін" стал частью Львовского органного зала, в репертуаре которого композиции разных жанров.

Напомним, ранее стало известно, какой трек самый популярный на YouTube в Украине.

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