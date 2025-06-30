В блоке убеждены, что ограничения против РФ в нынешних условиях следует сохранить и, при необходимости, усилить.

Совет Европейского союза продлил ограничительные меры против России, которые были введены в связи с агрессией против Украины, еще на 6 месяцев, до 31 января 2026 года, сообщает сайт Европейского совета.

Чиновники напоминают, что санкции против РФ были впервые введены еще в 2014 году и значительно расширены с февраля 2022 года.

"Сейчас санкции предусматривают ограничения на торговлю, финансы, энергетику, технологии и товары двойного назначения, промышленность, транспорт и предметы роскоши", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Отмечается, что санкции также предусматривают: запрет на импорт или перевозку морским транспортом сырой нефти и определенных нефтепродуктов из России в Евросоюз, отключение от системы SWIFT нескольких российских банков.

"Кроме того, конкретные меры позволяют ЕС противодействовать обходу санкций", - добавляют в Европейском Совете, не уточняя о чем идет речь.

Чиновники убеждены, что санкции против Москвы следует сохранить, "пока незаконные действия РФ будут "нарушать нормы международного права". Они добавляют, что при необходимости следует ввести новые ограничения.

Санкции ЕС против России - последние новости

Еврокомиссия предлагает ввести новые ограничения для энергетического и финансового сектора РФ в рамках нового санкционного пакета. В случае поддержки предложения странами-членами ЕС, "потолок цен" на российскую нефть будет снижен с 60 до 45 долларов за баррель.

В то же время, Словакия и Венгрия блокируют одобрение новых ограничений. Братислава требует "гарантий" и поддержки для смягчения последствий отключения от российских источников энергии.

Вас также могут заинтересовать новости: