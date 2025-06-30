Исторический город в живописном кантоне Шаффхаузен в Швейцарии - один из самых тщательно охраняемых секретов Европы. Об этом пишет Daily Express.

Отмечается, что расположенный недалеко от границы с Германией, этот очаровательный городок является домом для всего 3500 жителей, которым повезло жить в таком красивом месте.

Stein am Rhein, что в переводе означает "камень на Рейне", относится к расположению города на реке Рейн, где она впадает в Боденское озеро. История поселка восходит к периоду до 1000 года нашей эры, когда он служил важным торговым узлом из-за своего расположения на пересечении двух основных торговых путей.

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"Войти в его средневековый Старый город - это как вернуться назад во времени, поскольку сохранение этого района не выглядело бы неуместным в фильме Диснея", - сказано в статье.

Он был награжден первой премией Ваккера Швейцарским обществом наследия еще в 1972 году, которое отмечает муниципалитеты страны, которые развивают и сохраняют свое архитектурное наследие. Судьи премии Wakker Award признали, что Штайн-на-Рейне - редкое место в Швейцарии и необычное во всей Европе место с таким количеством примечательных зданий на небольшом пространстве. Этот факт означает, что фотографы и пользователи Instagram избалованы выбором архитектурных изысков и фонов.

Интересно, что Штайн-на-Рейне расположен примерно на полпути между городами Шаффхаузен и Констанц. Средневековый центр города сохранил свою историческую планировку улиц, а городская стена и ворота все еще находятся в хорошем состоянии. Средневековая часть города осталась пешеходной, что обеспечивает местным жителям и гостям прекрасные виды на многочисленные средневековые здания, расписанные фресками. Здесь история не ограничивается музеями, а представлена ​​на стенах процветающего сообщества.

Отмечается, что старый город известен своими фахверковыми домами в сочетании с извилистыми переулками, которые ведут к рыночной площади. Здесь есть множество магазинов, и это также идеальное место, чтобы расслабиться с кофе. Иногда уличные артисты могут добавить элемент современного развлечения, который хорошо сочетается с древним фоном. В статье сказано:

"Посетители могут наблюдать за деятельностью на реке на городской набережной, когда мимо проплывают лодки. Вы также можете использовать реку как способ исследовать регион, включая Боденское озеро или несколько поселений, которые прижимаются к воде".

Важно, что территория вокруг города также является большой приманкой для туристов, поскольку Рейнский водопад находится неподалеку, поездка до него занимает около получаса. Он считается крупнейшим в Европе и представляет собой потрясающее зрелище природы. Посетителт могут совершить пеший поход по горному хребту Зеерюккен в Тургау, который предоставит бесстрашному путешественнику впечатляющие виды на Боденское озеро и Альпы.

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