Пушку российского производства установили вместо традиционной 25-мм Bushmaster.

Появилось фото захваченной Россией боевой машины пехоты (БМП) M2 Bradley, на которой вместо оригинального оружия установили 30-мм пушку российского производства, вероятно, 2А72. Об этом сообщает The War Zone.

Дата фотографии, как и ее первоисточник, остаются неизвестными. Также не сообщается, зачем россияне прибегли к такому решению. Возможно, они хотят испытать 30-мм пушку на БМП Bradley, но теоретически россияне могут использовать такое "чудовище Франкенштейна" в войне против Украины.

"Очевидно, что по крайней мере некоторые российские подразделения считают целесообразным эксплуатировать захваченные Bradley, даже если их может быть очень мало и они не имеют поддержки логистической цепи, а также запасов боеприпасов", - сообщает The War Zone.

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Сама 2А72 является автоматической пушкой калибра 30 мм. Ее разработали в СССР. Пушка предназначена для уничтожения живой силы, легкобронированной техники и воздушных целей на малой высоте.

Пушку устанавливают на различные типы бронетехники. Это и бронетранспортеры, и боевые машины пехоты, и боевые машины десанта. Россияне устанавливают 2А72, в частности, на БМП-3, БМД-4, БТР-80А и БТР-82А.

БМП Bradley - справка УНИАН

M2 Bradley является боевой машиной пехоты, находящейся на вооружении США, а также многих других стран мира.

Bradley поступила на вооружение еще в 1981 году, однако с тех пор ее неоднократно модернизировали, так что даже сегодня она отвечает современным требованиям по защите и огневой мощи (в отличие от российских БМП).

Ранее россияне сравнили M2 Bradley со своей БМП-3 и пришли к крайне неутешительным для себя выводам. В частности, было обнаружено, что М2 имеет серьезное преимущество по противоснарядной и противопротивокумулятивной стойкости. Американская машина имеет преимущество и в противоминной защите.

Также недавно украинские бойцы сравнили M2 Bradley и европейскую боевую машину пехоты CV90 и пришли к выводу, что каждая из них имеет свои преимущества.

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