ИИ убежден, что масштабная ядерная война маловероятна, но не невозможна.

Ядерная война давно пугает человечество. Создаются игры, фильмы, сериалы и книги, в которых рассматриваются разные сценарии такой войны и жизни после. С началом полномасштабной войны в Украине риск применения ядерного оружия резко возрос из-за угроз РФ.

справка Что стоит знать про этот материал Данный материал был частично создан с использованием искусственного интеллекта - с указанием, какая часть текста принадлежит ИИ. Материал предназначен исключительно для развлекательных целей и не претендует на роль достоверного источника информации. Несмотря на то, что программы машинного обучения способны проводить глубокий анализ на основе доступных в Сети данных, а их прогнозы могут сбываться, не рекомендуется принимать решения, связанные с вашей жизнью, здоровьем или деньгами на основе прогнозов ИИ. Перед принятием каких-либо решений рекомендуется проконсультироваться с проверенными источниками или специалистами.

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Будет ли ядерная война - прогноз ИИ

Мы узнали у ChatGPT на базе модели GPT-4o, когда будет ядерная война, будет ли и кто пострадает в первую очередь.

Согласно прогнозу ИИ, исходя исключительно из военных, политических и технологических факторов, масштабная ядерная война маловероятна, но не невозможна. Как отмечается, сдерживающие факторы остаются в силе:

Все крупные ядерные державы (США, РФ, Китай, Франция, Великобритания) сохраняют доктрину сдерживания - ядерное оружие применяется только в ответ на экзистенциальную угрозу.

У России, несмотря на военные трудности, нет признаков подготовки к глобальному ядерному удару. Нет массового развертывания стратегических носителей, не переведены силы в состояние полной готовности.

Кроме того, война в Украине остается региональным конфликтом, а не переросла в глобальный.

Хотя НАТО и США демонстрируют жесткую поддержку, она все же ограниченная и не втягивает их в прямую войну с РФ.

Еще один сдерживающий фактор состоит в том, что Китай и Индия прямо выступают против ядерной эскалации, что ограничивает действия Москвы.

ChatGPT подчеркивает, что ядерная война - это взаимное уничтожение. Любое массовое применение ЯО между Россией и США = обоюдное разрушение, что остаётся сильнейшим фактором сдерживания (MAD - Mutual Assured Destruction). Даже при локальном применении (например, в Европе), ответ от НАТО будет разрушительным.

Если будет ядерная война какие города пострадают

ChatGPT отметил, что если, гипотетически, начнется ядерная война, которая не будет случайным хаосом, а станет обменом ударами или полномасштабным конфликтом, то есть определенный список городов-целей.

При войне между РФ и США/НАТО, первая нанесет удары по таким целям:

Вашингтон, Нью-Йорк, Чикаго, Лос-Анджелес - политические, финансовые и военные центры;

Сан-Диего, Норфолк, Колорадо-Спрингс - военные базы;

Рамштайн (Германия), Варшава, Лондон - ключевые хабы НАТО в Европе.

В попытках нейтрализовать инфраструктуру Альянса могут пострадать Талин, Рига, Вильнюс. Кроме того, целями, в случае прямого вмешательства в войну, могут стать Киев, Варшава, Бухарест.

Ответные удары по Российской Федерации также будут жесткими. Под угрозой окажутся:

Москва, Санкт-Петербург, Мурманск, Омск, Екатеринбург - центры управления, экономики и базирования РВСН;

Калининград, Курск, Саратов, Владивосток - стратегические цели.

По мнению ИИ, на середину 2025 года ядерная война маловероятна - ни одна из сторон не предпринимает конкретных действий в сторону эскалации до этого уровня. Сценарии её начала возможны только при прямом военном столкновении НАТО и РФ, угрозе распада власти в одной из ядерных стран, ошибке управления или аварии.

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