Банк тайно переводил деньги от клиентов с "высоким риском" в РФ в финансовую систему США.

На десятом месяце полномасштабного российского вторжения в Украину крупнейший банк Дании Danske Bank признал себя виновным в мошенничестве против банков Соединенных Штатов Америки.

Как говорится в заявлении на сайте министерства юстиции США, банк признал себя виновным в реализации многомиллиардной схемы доступа к американской финансовой системе.

Согласно судебным документам, банк тайно переводил деньги от клиентов с "высоким риском" в РФ в финансовую систему США, в связи с чем клиенты Danske Bank смогли получить доступ к американским банкам, обработавшим от их имени 160 миллиардов долларов.

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"В течение многих лет Danske Bank лгал и обманывал банки США, чтобы перекачивать миллиарды долларов подозрительных и преступных средств через финансовую систему США. При этом Danske Bank, крупнейший банк в Дании, преднамеренно пренебрег законами США, о которых ему хорошо известно, способствовал отмыванию преступных и подозрительных доходов через Соединенные Штаты и поставил под угрозу финансовую сеть США", - заявил прокурор США Дэмиэн Уильямс.

Согласно признаниям и судебным документам, в период с 2008 по 2016 год Danske Bank предлагал банковские услуги через свой филиал в Эстонии Danske Bank Estonia. У него была прибыльная бизнес-линия по обслуживанию клиентов-нерезидентов, известная как NRP. Danske Bank Estonia привлек клиентов NRP тем, что они могли переводить большие суммы денег через этот банк практически без надзора. Сотрудники Danske Bank в Эстонии вступили в сговор с клиентами NRP, чтобы скрыть истинный характер своих транзакций, в том числе с помощью подставных компаний, которые скрывали фактическое владение средствами.

Доступ к финансовой системе США через банки США имел решающее значение для Danske Bank и его клиентов NRP, которые полагались на доступ к банкам США для обработки транзакций в долларах, отмечается в сообщении Минюста США.

Danske Bank признал себя виновным по одному пункту обвинения в заговоре с целью совершения банковского мошенничества. Согласно условиям соглашения о признании вины, компания согласилась на уголовную конфискацию 2,059 миллиарда долларов.

Danske Bank также примет отдельные уголовные или гражданские решения с местными и иностранными властями, и Департамент зачислит около 850 миллионов долларов в платежи, которые банк делает Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и датским властям.

Danske Bank согласился выплатить компенсацию в размере 2 миллиарда долларов, чтобы завершить расследование.

Предыдущий скандал с участием Danske Bank:

В марте 2017 года Danske Bank подтвердил вовлеченность своего дочернего банка в Эстонии в "молдавскую схему" по выводу средств из России.

Тогда основными бенефициарами вывода более 700 млрд руб. из России по "молдавской схеме" были подрядчик РЖД Алексей Крапивин, владелец группы "Ланит" Георгий Генс и совладелец IT-холдинга "Марвел" Сергей Гирдин.

Также сообщалось о причастности к организации схемы сотрудников ФСБ.

В качестве иностранных банков, которые фигурировали в схеме, указывались, в частности, Danske Bank, HSBC, UBS и Bank of China.

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