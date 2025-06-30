Начали снижаться цены на некоторые ягоды.

Цены в Украине на овощи, фрукты и ягоды в последнюю неделю июня изменились. Рост предложения свеклы привел к резкому снижению отпускных цен.

Аналитики проекта EastFruit отметили, что этот овощ подешевел с 25-40 гривень за килограмм до 15-20. Также из-за увеличения предложения снижаются цены на лук нового урожая – с 25-40 до 14-25 грн/кг.

В то же время ранний картофель продавался дороже, чем неделей ранее. Овощ подскочил с 10-20 до 15-22 грн/кг. Томат и огурец подешевели с 75-95 до 55-85 грн/кг и с 20-45 до 15-30 грн/кг соответственно, а цены на сладкий перец выросли со 90-120 до 100-160 грн/кг. Отпускные цены на цветную капусту выросли с 30-40 до 45 гривень за килограмм, как и на кабачок – с 10-15 до 18-20 грн/кг.

Видео дня

В сегменте зелени продолжили снижаться цены на петрушку – с 70-80 до 60-70 грн/кг, и начал дорожать укроп с 40-50 до 50-85 грн/кг.

Во фруктово-ягодном сегменте из-за низкого качества черешни, продавцы были вынуждены снижать цены со 120-150 до 15-130 грн/кг. При этом абрикос подешевел со 100-125 до 80-100 грн/кг. Кроме того, особенно резко снизилась цена на черную смородину – нижняя ценовая граница рухнула с 220 до 75 гривень, а красная подешевела с 300-350 до 130-170 грн/кг. Также пошли вниз цены на малину – с 400-450 до 320-350 грн\кг и на голубику – с 450-400 до 380-450 грн/кг.

Цены на продукты в Украине - прогноз эксперта

Недавно эксперты предупредили украинцев о возможном дефиците некоторых фруктов и ягод из-за весенних заморозков. По некоторым оценкам, потери абрикосов, персиков, черешни, яблок, голубики составили от 30 до 85%.

Еще одной причиной возможного дефицита является то, что основные регионы выращивания косточковых культур находятся под российской оккупацией.

Вас также могут заинтересовать новости: