В списке есть Козерог и Близнецы.

Гороскоп на неделю, которая началась, знаменуется продуктивной Луной в Деве, которая задает тон для стабильного прогресса. С 1 июля Луна переходит в Весы, усиливая позитив для воздушных знаков. 4 июля Венера входит в Близнецы, а Луна - в Скорпион. Эти астрологические события создают мощный фон для перемен и возможностей, передает YourTango.

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Весы

Начало недели обещает восстановление энергии, а с 1 июля Луна в вашем знаке направит внимание на практические цели. Венера в Близнецах добавит лёгкости и интеллектуального притяжения в романтике. Творческий подъем и поддержка Юпитера принесут удачу в финансах и личных делах.

Водолей

Неделя начинается с акцента на труде и самодисциплине. С переходом Луны в Весы появляется желание быть ближе к людям. Венера активизирует сферу удовольствий, возможны яркие знакомства. Конец недели обещает прилив сил и стремление взять на себя ответственность.

Овен

Луна в Деве помогает завершить дела. С 1 июля усиливаются партнерские взаимодействия - хорошее время для сотрудничества. Венера и ретроградный Нептун открывают новые взгляды на отношения. В выходные - подходящий момент для эмоциональной перезагрузки.

Близнецы

Луна в Деве подскажет, как сбалансировать быт и карьеру. После 1 июля возможен романтический подъем, особенно с приходом Венеры в ваш знак. Энергия недели благоволит общению и новым хобби. В конце недели - фокус на восстановлении и заботе о себе.

Козерог

Энергия недели помогает сосредоточиться и добиться результата. Период хорош для укрепления имиджа. Венера смягчит личную сферу, а Луна в Скорпионе подарит уютные встречи и дружеские посиделки. Это время уверенного движения вперед.

Напомним, ранее астрологи рассказали, перед какими знаками Зодиака скоро распахнутся ворота в новую жизнь.

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