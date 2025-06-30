Сибига подчеркнул, что именно чувство безнаказанности является основной причиной преступлений РФ.

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на скандальное заявление главы МИД Словакии Юрая Бланара, предложившего "простить России все, что произошло", чтобы закончить войну в Украине.

В сообщении в соцсети Х Сибига подчеркнул, что нельзя прощать России прегрешения, ведь именно чувство безнаказанности является основной причиной ее преступлений.

"Наивно ожидать, что преступник перестанет совершать преступления, если его преступление прощается, а не наказывается. Россия ударит и по другой щеке", - заявил Сибига.

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При этом глава МИД Украины заявил, что "те, кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления".

Словакия и Украина

Ранее Бланар заявил, что война между Украиной и Россией не имеет военного решения и должна быть урегулирована "на основе соблюдения международного права". Он призвал искать диалог с Россией, "а может, даже простить все, что произошло".

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее публично пожаловался на Зеленского. "Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков", - сказал Фицо.

Он также заявил, что не поддержит новые санкции против РФ, пока не будут выполнены его требования.

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