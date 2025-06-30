Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига отреагировал на скандальное заявление главы МИД Словакии Юрая Бланара, предложившего "простить России все, что произошло", чтобы закончить войну в Украине.
В сообщении в соцсети Х Сибига подчеркнул, что нельзя прощать России прегрешения, ведь именно чувство безнаказанности является основной причиной ее преступлений.
"Наивно ожидать, что преступник перестанет совершать преступления, если его преступление прощается, а не наказывается. Россия ударит и по другой щеке", - заявил Сибига.
При этом глава МИД Украины заявил, что "те, кто не потерял никого в этой войне, не имеют права делать такие заявления".
Словакия и Украина
Ранее Бланар заявил, что война между Украиной и Россией не имеет военного решения и должна быть урегулирована "на основе соблюдения международного права". Он призвал искать диалог с Россией, "а может, даже простить все, что произошло".
Премьер-министр Словакии Роберт Фицо ранее публично пожаловался на Зеленского. "Членство Украины в ЕС приносит Словакии больше преимуществ, чем недостатков", - сказал Фицо.
Он также заявил, что не поддержит новые санкции против РФ, пока не будут выполнены его требования.