Геннадий Хазан подчеркнул, что для уничтожения "шахедов" могут использоваться другие типы самолетов.

На самолетах F-16 уничтожать "шахеды" не допустимо, поскольку эти самолеты созданы для выполнения совсем других задач.

Такое мнение озвучил в эфире Киев24 президент Украинской авиационной ассоциации пилотов и владельцев самолетов "АОПА Украина" Геннадий Хазан. "Уничтожение БПЛА типа "шахед" на самолетах F-16 - это то же самое, что использование электронного микроскопа с целью забивания гвоздя в стену. Это недопустимо, использовать такие самолеты, такого типа, которые должны выполнять совсем другие задачи, для уничтожения "шахедов"", - считает Хазан.

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По его словам, во-первых, это расточительство в использовании ресурса ракет, которые стоят на F-16. Потому что ракеты F-16 предназначены для уничтожения больших самолетов, подчеркнул Хазан.

Хотя, как отметил эксперт, сейчас на "Шахеды" охотятся из бортовых пушек, установленных на F-16, но здесь есть другой момент.

"Это однодвигательный самолет и в случае попадания в него обломков после взрыва или уничтожения (цели), попадание в облако обломков - это 99 к 1 вероятность, что это приведет к, как минимум, повреждению и остановке двигателя. А самолет однодвигательный, значит надо будет что-то делать. Вынужденная посадка здесь не допускается, значит пилот должен катапультироваться. Это говорит о том, что должны использоваться другие типы самолетов для уничтожения такой опасности, которой является "Шахеды". Но у нас их нет в наличии, - прокомментировал Хазан.

В частности речь о штурмовике Tucano и других турбовинтовых самолетах.

Истребители F-16

Ранее военный эксперт Юрий Микуляк также высказал мнение, что неэффективно использовать истребители F-16 для сбивания "шахедов". По его словам, это очень дорого и опасно.

Украина привлекает западные истребители для отражения массированных комбинированных атак россиян. В частности, в ночь на 29 июня во время выполнения задания погиб украинский подполковник, пилот F-16 Максим Устименко. Он был летчиком 1-го класса. Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, пилот "применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей, а во время отработки последней его самолет получил повреждения и начал терять высоту". Устименко отвел машину от населенного пункта, но катапультироваться не успел.

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