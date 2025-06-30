Цены на квартиры в Днепре выросли: как изменился рынок жилья

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Днепре составляет 34 тысячи долларов, что на 10% больше, чем полгода назад. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.
Отмечается, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Днепре составляет 45 тысяч долларов, что на 5% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят - 62 тысячи долларов (+6%).
Средняя цена однокомнатной квартиры
В июне лидером по ценам стал Соборный район - здесь средняя стоимость "однушки" достигает 44 тысячи долларов. Немного дешевле жилье в Шевченковском районе - 36 тыс. долл. Замыкает тройку Центральный район со средней ценой 34,8 тыс. долл.
При этом самые доступные варианты однокомнатных квартир в Новокодакском (25 тыс. долл.), Чечеловском (28 тыс. долл.) и Амур-Нижнеднепровском (29 тыс. долл.)
Цены на двухкомнатные квартиры
Средние самые низкие цены двухкомнатного жилья на вторичном рынке зафиксированы в:
- Самарском районе - 28,3 тыс. долл;
- Новокодакском районе - 33,5 тыс. долл;
- Чечеловском районе - 35 тыс. долл.
Зато самые дорогие предлагают в:
- Соборном районе - 60 тыс. долл;
- Центральном районе - 50 тыс. долл;
- Шевченковском районе - 45,5 тыс. долл.
Цены на трехкомнатные квартиры
Самые низкие цены на трехкомнатное жилье наблюдается в:
- Самарском районе - 35 тыс. долл;
- Новокодакском районе - 41 тыс. долл;
- Индустриальном районе - 48 тыс. долл.
Самые дорогие трехкомнатные квартиры расположены в:
- Соборном районе - 76 тыс. долл;
- Центральном районе - 71,3 тыс. долл;
- Шевченковском районе - 65 тыс. долл.
Рынок недвижимости в Украине - последние новости
По состоянию на июнь 2025 года в Одессе средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляла 44 тысячи долларов, что на 14% больше, чем полгода назад.
Средняя стоимость однокомнатной квартиры в объявлениях в городе Львов на вторичном рынке равнялась 65 тысяч долларов. При этом средняя стоимость двухкомнатной квартиры во Львове - 93 тыс. долл.
Ранее также сообщалось, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляла около 65 тысяч долларов, то есть плюс 8% за последние полгода.