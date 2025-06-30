Цены на квартиры в Днепре выросли: как изменился рынок жилья

Самое дорогое жилье - в Соборном районе города, а самое доступное - в Новокодакском и Самарском районах.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в Днепре составляет 34 тысячи долларов, что на 10% больше, чем полгода назад. Об этом сообщает портал недвижимости ЛУН.

Отмечается, что средняя стоимость двухкомнатной квартиры в Днепре составляет 45 тысяч долларов, что на 5% больше, чем полгода назад. Трехкомнатные квартиры стоят - 62 тысячи долларов (+6%).

Средняя цена однокомнатной квартиры

В июне лидером по ценам стал Соборный район - здесь средняя стоимость "однушки" достигает 44 тысячи долларов. Немного дешевле жилье в Шевченковском районе - 36 тыс. долл. Замыкает тройку Центральный район со средней ценой 34,8 тыс. долл.

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При этом самые доступные варианты однокомнатных квартир в Новокодакском (25 тыс. долл.), Чечеловском (28 тыс. долл.) и Амур-Нижнеднепровском (29 тыс. долл.)

Цены на двухкомнатные квартиры

Средние самые низкие цены двухкомнатного жилья на вторичном рынке зафиксированы в:

Самарском районе - 28,3 тыс. долл;

Новокодакском районе - 33,5 тыс. долл;

Чечеловском районе - 35 тыс. долл.

Зато самые дорогие предлагают в:

Соборном районе - 60 тыс. долл;

Центральном районе - 50 тыс. долл;

Шевченковском районе - 45,5 тыс. долл.

Цены на трехкомнатные квартиры

Самые низкие цены на трехкомнатное жилье наблюдается в:

Самарском районе - 35 тыс. долл;

Новокодакском районе - 41 тыс. долл;

Индустриальном районе - 48 тыс. долл.

Самые дорогие трехкомнатные квартиры расположены в:

Соборном районе - 76 тыс. долл;

Центральном районе - 71,3 тыс. долл;

Шевченковском районе - 65 тыс. долл.

Рынок недвижимости в Украине - последние новости

По состоянию на июнь 2025 года в Одессе средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке составляла 44 тысячи долларов, что на 14% больше, чем полгода назад.

Средняя стоимость однокомнатной квартиры в объявлениях в городе Львов на вторичном рынке равнялась 65 тысяч долларов. При этом средняя стоимость двухкомнатной квартиры во Львове - 93 тыс. долл.

Ранее также сообщалось, что средняя стоимость однокомнатной квартиры в Киеве составляла около 65 тысяч долларов, то есть плюс 8% за последние полгода.

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