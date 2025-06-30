Redmi Note 11R, Poco C40 и другие популярные модели достигли конца своего жизненного цикла.

Xiaomi накануне обновила свой список EOS (End of Support), куда попадают устройства производителя, которые больше не будут получать обновления системы – это касается и патчей безопасности.

В обновленный список вошли 12 моделей смартфонов – все под брендами Redmi и Poco. Далеко не все они выходили в Украине, но кое-кого среди них вы наверняка узнаете:

Redmi 10 5G

Redmi 11 Prime 5G

Redmi Note 11E 5G

Redmi Note 11R

Poco M4 5G

Poco C40

Redmi Note 11T Pro и 11T Pro+

Redmi K50i

Poco X4 GT

Redmi K40S

Poco F4

Ранее предполагалось, что большинство смартфонов из этого списка обновятся до HyperOS 2, но теперь этого уже точно не случится. Все перечисленные модели больше не будут получать обновления Android, MIUI и патчи безопасности.

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Лучшее, что могут сделать владельцы смартфонов из списка – перейти на свежие модели, где осуществляется поддержка и обновлениями ОС, и патчами безопасности. Тем более, что новая политика обновлений Xiaomi гарантирует поддержку ПО до четырех лет для большинства телефонов.

В конце мая POCO F4 GT, Xiaomi Mi 11i и другие популярные модели также достигли конца своего жизненного цикла.

Ранее в этом месяце Xiaomi представила на глобальном рынке Poco F7. При цене $399 смартфон предлагает почти флагманскую производительность, шесть лет обновлений и футуристический дизайн в духе Nothing.

А уже в сентябре-октябре выйдет флагманская серия Xiaomi 16. Известно, что смартфоны первыми на рынке получат чипсет Snapdragon 8 Gen 4, который в ранних тестах опережает современные флагманские решения на 40%.

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