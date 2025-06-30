Насекомое сохранилось на протяжении миллионов лет.

Недавно ученые обнаружили янтарь возрастом 99 миллионов лет, в котором застыл зомби-гриб, вырывающийся из мухи. Таким образом эта находка сохранила один из древнейших примеров грибкового паразита, который захватывает тело насекомого, прежде чем убить его. По словам ученых, гриб и его носитель могли жить во времена динозавров. Об этом пишет CNN.

Как отметил докторант Института палеонтологии Университета Юньнань в Куньмине (Китай) Юхуи Чжуан, мухи, а также второй образец зараженного муравья в коконе демонстрирует сложность древних экосистем, в которых грибковые паразиты могли "охотиться" на насекомых.

"Оба образца, заключенные в янтарь, могут помочь ученым выяснить, являются ли грибки предками паразитов, которые проникают в уязвимые головы современных муравьев-тесляров", - говорится в материале.

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В CNN добавляют, что новое открытие свидетельствует о том, как долго паразиты, контролирующие разум, поражают мир насекомых.

Другие интересные открытия

Как писал УНИАН, ранее в Антарктиде появилась загадочная дыра размером со Швейцарию. По словам ученых, одной из причин этого является усиление течения Уэдделла, в результате чего поднялись теплые глубинные воды на поверхность, из-за чего начал таять морской лед.

Также сообщалось, что в США геологи открыли три новых минерала. Речь идет о рейдмарките, виргиллует и стунортопите, которые увеличили количество видов минералов до 5998, что является не очень большой цифрой по сравнению с другими царствами планеты.

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