На этой неделе в Украине будет жарко / фото ua.depositphotos.com

С приходом июля в Украине ожидается волна жары. Во многих областях температура повысится до +30°...+35°, а местами и выше. Первыми повышение температура ощутят жители западных областей, а затем жара распространится и на другие регионы страны. Осадков на этой неделе практически не будет. Об этом сообщает Погода УНИАН.

30 июня по всей Украине еще будет довольно свежо, +22°...+26°. Только на юге страны воздух прогреется до +28°...+30°.

30 июня в Украине будет сухо и свежо / фото УНИАН

Июль в Украине также начнется со свежей погоды. Столбики термометров покажут +20°...+24°, только местами на юге температура повысится до +25°...+27°. На северо-востоке пройдут небольшие дожди.

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1 июля на северо-востоке украины пройдут дожди / фото УНИАН

Уже со среды, 2 июля, температура в Украине начнет повышаться. На западе страны в этот день ожидается ясная и безоблачная погода с температурой +25°...+28°. На остальной территории будет +21°...+24°, на юге местами - до +27°...+28°. На левобережье ожидаются дожди и грозы.

2 июля с запада Украины начнет заходить теплый воздух / фото УНИАН

В середине недели, 3 июля, в Украине уже будет жара. На западе и юге страны температура повысится до +30°...+33°. На остальной территории тоже станет теплее, +25°...+30°. Без осадков.

С 3 июля в Украине ожидается 30-градусная жара / фото УНИАН

Перед выходными, 4 июля, столбики термометров покажут +30°...+34°, местами на юге и в Днепропетровской области воздух прогреется до +35°...+36°. Только на крайнем западе и востоке будет +27°...+29°.

4 июля уже практически по всей Украине будет жара / фото УНИАН

На выходных, 5 и 6 июля, температура в Украине чуть снизится. К концу недели столбики термометров покажут в большинстве областей +25°...+30°, только на юге и в Закарпатской области будет +31°...+34°.

На выходных в Украине будет практически без осадков / фото УНИАН
К концу недели жара ослабнет / фото УНИАН

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