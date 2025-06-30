Один из раненых - "тяжелый", он в операционной.

Российские оккупанты ударили по Кривому Рогу, на данный момент известно уже о трех раненых в результате атаки. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул.

Обновлено 12:52. В Сухопутных войсках сообщили, что враг нанес удар с помощью БпЛА возле здания одного из районных территориальных центров комплектования и социальной поддержки в г. Кривой Рог.

"Благодаря вовремя отработанным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать травм и потерь среди личного состава. Военнослужащие и гражданские работники учреждения приема граждан не осуществляли и во время тревоги находились в укрытии", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что раненые находятся среди гражданских граждан, находившихся рядом с местом вражеской атаки. На месте происшествия работают экстренные службы, а пострадавшим оказывается необходимая помощь.

Позже Вилкул добавил, что разворачивается Штаб помощи пострадавшим от удара. "Строительные материалы, заявления на материальную помощь от города", - отметил председатель Совета обороны Кривого Рога.

Вилкул также сообщил, что в результате атаки россиян есть раненые: "На сейчас трое раненых. Один из них "тяжелый", уже в операционной".

В то же время глава Днепропетровской областной военной администрации Сергей Лысак отметил: "Враг направил на Днепропетровщину БпЛА. Защитники неба уничтожили 2 из них. Об этом сообщают в ПвК".

По его словам, в результате попадания в Кривом Роге возник пожар. "Ранены три человека. Мужчина 52 лет - "тяжелый". 44-летняя женщина и 54-летний мужчина получили помощь на месте. Их состояние удовлетворительное. Информация о последствиях уточняется", - написал Лысак.

Обновление 11:45 Позже в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям сообщили, что в результате атаки были повреждены пять автомобилей.

"Спасатели ГСЧС ликвидировали возгорание здания, которое возникло после обстрела", - говорится в сообщении.

РФ впервые за долгое время ударила по Львову - подробности

Как сообщал УНИАН, 29 июня во время ночного массированного удара российских оккупантов по Украине впервые за долгое время была атакована и Львовская область.

Ее атаковали вражеские боевые беспилотники и крылатые ракеты. Целью врага была критическая инфраструктура Львовщины. Из-за обстрелов в части Дрогобыча исчезла электроэнергия.

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