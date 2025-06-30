В списке есть Скорпион.

В последний день июня 2025 года астрологическое выравнивание Нептуна и Плутона откроет путь к облегчению и внутреннему перезапуску. Это особенно почувствуют Телец, Близнецы и Скорпион - именно для них заканчивается непростой этап. Энергия дня поможет сбросить тяжесть прежних переживаний и вернуть ощущение устойчивости, пишет YourTango.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

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Телец

Вы словно выходите из тумана: цели проясняются, сомнения исчезают. Этот день помогает вам ясно увидеть, чего вы действительно хотите, и кто вас в этом поддерживает. Теперь ваша жизнь строится не на борьбе, а на гармонии с собой и окружающими. Вы чувствуете внутреннюю опору.

Близнецы

Вы перестаёте гнаться за чужими ожиданиями и начинаете слышать себя. Нептун и Плутон открывают вам глаза на то, что тревожило в работе или финансах. Напряжение отступает, а с ним - и ощущение, будто вы постоянно боретесь. Теперь у вас есть четкое понимание, где ваше, а где - чужое.

Скорпион

Вы больше не обязаны носить на себе груз чужих мнений или недопонимания. Все, что вы так долго пытались объяснить другим, теперь перестаёт быть вашей задачей. В этот день вы осознаете, что имеете право быть собой без нужды оправдываться. Главное сейчас - доверие к себе. Оно станет опорой в новом, более спокойном этапе вашей жизни.

Напомним, ранее астролог спрогнозировала, чего ждать от июля 2025 года.

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