Американские эксперты говорят о беспокойстве, связанном с успехами Китая в области разработок гиперзвуковых ракет.

Китайская программа разработки гиперзвуковых баллистических ракет беспокоит американских военных экспертов. При этом главный предмет беспокойства состоит в том, что Пекин строит свои программы на основе американских исследований и разработок, пишет Washington Times.

Генеральный директор Института прикладных исследований Пердью Марк Льюис в еженедельном подкасте Threat Status сказал, что Пекин годами копировал домашнее задание Америки. По его словам, это позволило китайским оборонным компаниям вырваться вперед в области гиперзвука.

"Мы ошибались, когда не могли представить, что кто-то другой просто обойдет нас в этой технологии", - сказал он.

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Он также сказал, что кража Китаем американской интеллектуальной собственности хорошо известна и значительно ускорила развитие. Китаю также помогает его экономическая структура, где оборонные усилия, такие как гиперзвуковые, возведены в ранг общегосударственных проектов развития. Он добавил, что Китай определил гиперзвук как ключевую область для инвестиций. Одним из показателей этого является количество университетов в Китае, которые работают в области гиперзвука. А количество статей, которые они публикуют в открытой литературе, является показателем масштаба усилий по всем направлениям.

Издание приводит данные из отчета Politico за 2019 год, согласно которым в 2017 году Китай опубликовал более 700 статей, касающихся разработки гиперзвуковых ракет, тогда как Америка опубликовала 207 статей. Льюис добавил, что США были непоследовательны в своей инвестиционной стратегии в отношении гиперзвуковых ракет.

"Самая большая техническая задача, с которой мы сталкиваемся, — это снизить стоимость этих систем, чтобы мы могли позволить себе производить их в тех количествах, которые нам нужны", — сказал он.

Эксперт добавил, что Китай является главным соперником США в области гиперзвуковых ракет. По его словам, хотя России и развернула свои гиперзвуковые системы в войне против Украины, это оружие не вывело русских вперед. В то же время, он утверждает, что неэффективное использование Россией гиперзвуковых ракет в войне против Украины достигло второстепенной цели: заставило лидеров США усомниться в эффективности гиперзвуковых баллистических ракет.

Издание пишет, что гиперзвуковые ракеты соперников могут помешать разработке предложенного президентом США Дональдом Трампом противоракетному щиту Golden Dome. Созданный по образцу израильской системы противоракетной обороны Iron Dome, Golden Dome призван расширить существующую инфраструктуру противоракетной обороны Америки, одновременно наслоив различные варианты.

Гиперзвуковая программа Китая

Напомним, что Китай провел испытания своей строго засекреченной гиперзвуковой ракеты класса "воздух-воздух". Эти испытания можно считать первым официальным подтверждением существования такого оружия.

Кроме того, китайские ученые утверждают, что нашли способ удешивить гиперзвуковые ракеты. Они предлагают делать наконечники таких ракет с использованием общедоступной высокопрочной нержавеющей стали, а не из вольфрама, как принято в других странах.

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