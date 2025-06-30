В перечне значится Рак.

Гороскоп на неделю сулит трем знакам Зодиака пройти через внутренние или внешние испытания. Этому поспособствуют ретроградность Нептуна, напряженные аспекты между Венерой, Марсом и Сатурном, а также влияние Луны в Скорпионе.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Дева

На этой неделе Девам придется взглянуть в глаза темам, которые вы привыкли отодвигать на потом. Луна в вашем знаке в конце недели поднимает на поверхность старые эмоции и глубоко спрятанные страхи. В отношениях возможны обострения, особенно если долго избегали честного разговора. Венера в Близнецах создает атмосферу недосказанности, а напряжение с Сатурном требует расставить приоритеты. Главное - не закрываться. Испытание на этой неделе - научиться отпускать контроль там, где вы его удерживаете из страха.

Рак

Ретроградный Нептун может внести путаницу в ваши планы, особенно если они связаны с путешествиями, обучением или юридическими вопросами. На эмоциональном уровне вы можете почувствовать, что застряли между прошлым и будущим. В середине недели возможна переоценка собственных ценностей, и вы можете осознать, что идёте по пути, который больше не соответствует вашей истине. Это время требует внутренней честности. Испытание - не поддаться самообману и найти тихий островок внутри себя, чтобы выстроить курс заново.

Рыбы

Неделя может начаться с ощущения перегруженности. Повседневные обязанности, требования со стороны и внутренние ожидания создают напряженную атмосферу. Венера в оппозиции к вашему знаку через Близнецы может вызвать разногласия в личной жизни или в вопросах финансов. Не все идеи этой недели стоит воплощать немедленно. Испытание - научиться делегировать и позволить себе отдых, не чувствуя вины.

Напомним, ранее стало известно, у каких знаков Зодиака начинается "белая полоса" в жизни уже сейчас.

Вас также могут заинтересовать новости: