Газ на июль подорожал: какие тарифы для украинцев установили поставщики

Отмечается, что рыночная стоимость "голубого топлива" превысила 30 гривень за кубометр.

Украинские поставщики газа обнародовали цены на второй месяц лета. Годовые базовые предложения не изменились из-за моратория, а вот месячная цена выросла.

По данным портала "ГазПрада", в июле рыночная стоимость "голубого топлива" превысила 30 гривень за кубометр. Так, в июле месячная цена будет колебаться от 8,46 до 30,55 грн за кубометр, что почти на 5 гривень больше, чем в июне.

При этом базовыми в Украине являются годовые тарифы, которые находятся в пределах от 7,79 до 9,99 грн за кубометр.

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Стоит отметить, что на рынке присутствуют девять поставщиков, пять из которых предлагают и годовые, и месячные тарифы.

В то же время более 98% бытовых потребителей газа, а это более 12 миллионов домохозяйств, обслуживает компания "Нафтогаз Украины", которая установил тариф на уровне 7,96 грн за кубометр. В связи с этим несмотря на рост месячных тарифов стоимость газа для подавляющего большинства украинских потребителей не изменится.

Цены на газ в Украине - последние новости

18 июня цены на газ на украинском рынке резко выросли до более 31 550 гривень за тысячу кубометров, что является самым высоким показателем за последние 2,5 года. При этом некоторые продавцы предлагали за "голубое топливо" 32 тысячи гривень за тысячу кубов и более.

Отмечается, что с начала июня газ в Украине подорожал на 26%, а с начала мая - в 1,6 раз.

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