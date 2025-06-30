Там объяснили, что интенсивные бои продолжаются на фронте и россияне напирают на нескольких направлениях.

Летнее наступление оккупантов захлебнулось на Сумщине, но в целом враг продолжает интенсивные бои на многих направлениях фронта.

Об этом сказал представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов в эфире телемарафона. Комментируя публикации в иностранных СМИ о том, что летнее наступление россиян захлебнулось, Трегубов сказал, что это может касаться Сумщины. "Там они долго готовились, но получился пшик", - подчеркнул он.

В то же время он отметил, что нельзя сказать, что летняя кампания врага захлебнулась на направлениях зоны ответственности ОСУВ "Хортица".

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По его словам, в частности, на Покровском направлении продолжаются интенсивные боевые действия, враг не потерял способности для их продолжения и ежедневно происходит 50 и более боевых действий.

"Враг пересек трассу Покровск-Константиновка и пытается продвигаться на север. А это означает, что россияне пойдут или на Константиновку, или могут атаковать Покровско-Мирноградскую агломерацию уже с восточного направления. Или делать это одновременно", - спрогнозировал Трегубов.

По его словам, нельзя сказать, что россияне активно приближаются к агломерации, но ситуация угрожающая. "Их надо отбрасывать за трассу и снижать их атакующие возможности всеми доступными путями", - подчеркнул он.

По его словам, также враг пытается наступать южнее города Покровск в сторону административной границы Днепропетровской области.

Трегубов отметил, что только на Покровском направлении действует 110 тыс. россиян и это "реально очень много", поэтому, заледи, будет ли там усиление, потому что все, что у них есть, то они уже бросили в бой.

Ситуация в Сумской области

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отмечал, что продвижение россиян в Сумской области остановлено, линия боевого соприкосновения стабилизирована.

Он отметил, что по итогам мая-июня можно констатировать, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же, как в прошлом году - попытка наступательных действий противника на Харьковщине.

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