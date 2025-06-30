Ведущий объяснил свою позицию в сети.

Известный украинский телеведущий Григорий Решетник ответил, будет ли выезжать за границу во время войны.

Не секрет, что мужчина воспитывает троих несовершеннолетних детей. Вместе с женой Кристиной они постоянно волнуются за безопасность сыновей и спускаются в укрытие во время тревог. Однако, по словам Григория, он не рассматривает вариантов уехать из страны, даже в случае критической ситуации.

"Нет, не рассматриваю. Хочу жить на родной земле - здесь наша сила. За эти годы ситуации были критичнее не придумаешь, но мы, украинцы, выстояли, сохранили государственность и продолжаем бороться всеми силами", - отметил ведущий в своем Instagram.

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Мужчина также отметил, что нельзя, чтобы все уехали из страны. Решетник считает, что таким образом украинцы потеряют свое будущее.

"Если все уедут - мы потеряем свое будущее на века, а, возможно, и навсегда. Поэтому давайте бороться и поборемся", - добавил Решетник.

Напомним, ранее Григорий Решетник рассказал о своих заработках во время войны. Он признался, что у него есть несколько источников дохода.

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