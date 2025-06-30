Германия стремится помогать Украине, чтобы у нее была возможность вести переговоры с позиции силы.

Российский диктатор Владимир Путин издевается, когда говорит о "мире". Мир может наступить только тогда, когда агрессия будет остановлена и с этой целью надо усиливать Украину.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр иностранных дел Германии Иоганн Вадефуль сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

"Мы хотим помогать Украине для того, чтобы она вела переговоры с позиции силы. Когда сегодня Путин говорит о мире - то это чистая насмешка и издевательство. Его якобы готовность к переговорам является лишь вывеской. Он хочет захватить всю Украину и посеять страх в Европе", - подчеркнул Вадефуль.

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Немецкий министр отметил, что в последние недели Путин еще больше усилил атаки на Украину.

По его словам, жестокость России показывает, что речь идет о нападении на Украину как свободную демократию.

"Вы очень мужественно сопротивляетесь. Путин видит это и рассчитывает на то, что наша поддержка ослабнет, что наше внимание переключится на новые кризисы... И поэтому, я говорю абсолютно четко: в отношении Германии Путину это не удастся. Мы непоколебимо стоим на стороне Украины и будем поддерживать вас до тех пор, пока это необходимо", - подчеркнул глава МИД Германии.

Вадефуль добавил: "Мы знаем, что мир не наступит, если отвернуться. Мир наступает тогда, когда останавливают агрессию, а для этого вам, прежде всего, надо иметь возможность защититься".

Он заверил, что именно с этой целью Германия будет увеличивать поддержку Украины. В частности, в этом году Германия запланировала выделить дополнительные почти 2 млрд евро, которые пойдут на современные системы ПВО, оснащение и боеприпасы. Всего запланированная помощь от Германии возрастет до 9 млрд евро на эти цели.

"Только тогда, когда Россия поймет, что расчет на захват и капитуляцию потерпит крах - только тогда появится настоящий шанс на переговоры", - убежден Вадефуль.

Также он сказал, что сегодня обсудил с Сибигой пути усиления давления на Россию.

"Мы будем продолжать работать над этим и в ЕС, и в "Большой семерке". Мы будем и в дальнейшем ограничивать возможность Путина наполнять военную казну через поставки нефти и газа. Мы стремимся, при этом, и у себя к большей сплоченности и большей скорости, к большей решительности. Мы работаем над этим во всех форматах и площадках переговоров, даже если это означает расходы для Германии. Мы даем четко понять - какова та необходимая цена, которую надо заплатить, чтобы поддержать Украину и защитить свободу в Европе", - сказал Вадефуль.

Помощь Германии

Германия разработала план поставки систем противовоздушной обороны Iris-T в Украину, рассчитанный на трехлетний период. Украина рассчитывает на локализацию производства этих систем.

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