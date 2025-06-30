От кандидатуры Рустема Умерова решили отказаться, говорят собеседники издания.

В Украине рассматривают возможность замены посла в Соединенных Штатах Оксаны Маркаровой, у которой возник конфликт с новой администрацией президента США Дональда Трампа. Как рассказали РБК-Украина источники в правительстве, вместо нее рассматриваются несколько вероятных кандидатур.

Так, одним из обсуждаемых вариантов было назначение на должность посла в США министра обороны Рустема Умерова, которого очень положительно воспринимают в нынешней администрации Трампа, однако от этой идеи впоследствии решили отказаться.

"Это его преимущество нужно и на его нынешней должности. Поэтому, насколько я понимаю, от этой идеи решили отойти", - пояснил изданию источник.

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Теперь на Банковой рассматривают новый вариант - нынешнего министра культуры Николая Точицкого, отмечает РБК-Украина.

При этом, по информации издания, Точицкий "якобы и сам был бы не против вернуться к дипломатической работе".

Официальных заявлений по этому поводу не было, однако, как убеждают источники издания, смена посла в США - лишь вопрос времени.

Оксана Маркарова - что о ней известно

Маркарова занимает должность Чрезвычайного и полномочного посла Украины в США с 25 февраля 2021 года.

До этого она с 8 июня 2018 по 4 марта 2020 занимала должность министра финансов Украины.

Напомним, в прошлом году, еще до победы Дональда Трампа на выборах спикер Палаты представителей Майк Джонсон требовал, чтобы украинский президент немедленно уволил посла в Соединенных Штатах Оксану Маркарову на фоне скандала с визитом Зеленского на завод боеприпасов.

СМИ тогда также сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский ищет замену Маркаровой.

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