На закрытом ужине НАТО на прошлой неделе европейские лидеры давили на президента США Дональда Трампа, чтобы он занял более жесткую позицию в отношении России, но он остался нерешительным. Об этом рассказал президент Чехии Петр Павел в интервью CNN Prima NEWS.

"Мы говорили с ним очень последовательно и сообща, убеждая его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию", - сказал Павел, описывая разговор за ужином, в котором участвовали король Нидерландов Виллем-Александр и глава НАТО Марк Рютте.

"Не с целью вызвать экономический крах России - это не в наших интересах, - а чтобы заставить ее осознать, что альтернативы переговорам просто нет", - добавил Павел. "Он пока оставался сдержанным, но он осознает, что это очень эффективный инструмент".

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Когда Трамп указал на свой предыдущий успех с Китаем во время ужина - заявив, что высокие пошлины заставили Пекин изменить свою позицию, - Павел использовал этот аргумент, чтобы настоять на своем. "Я сказал: "Видите ли, именно такой решительный подход нам сейчас нужен по отношению к России. Если Китай почувствовал это в течение месяца, то Россия, с ее экономикой, может почувствовать это в течение недели или двух".

Трамп также задался вопросом, почему Европа не может значительно увеличить расходы на оборону. "Он был удивлен, почему Европа не может инвестировать 5% ВВП в оборону уже в следующем году", - сказал Павел. Но союзники были едины в своем ответе, объяснив ему, что европейская промышленность даже не способна производить такие объемы военных материалов.