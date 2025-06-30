Уже вскоре комфортная температура в Украине сменится на сильную жару.

В Украине на этой неделе ожидается мощная жара. Температура местами подскочит до адских +38°. Об этом на "Метеопрог" сообщил синоптик Игорь Кибальчич.

По его словам, прохладная и неустойчивая погода в начале недели сменится настоящей летней жарой ближе к выходным.

Еще в начале рабочей недели будут преобладать довольно комфортные погодные условия с температурой около нормы и небольшими кратковременными дождями. Но уже постепенно с середины недели и особенно в выходные к нам поступит жаркая воздушная масса с Балканского полуострова, в результате чего существенно возрастет дневная температура.

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"Сильнее всего жара будет наблюдаться в южных, центральных областях, а также на Закарпатье. Здесь местами воздух будет разогреваться до +35...+38 °С", - прогнозирует Кибальчич.

Погода 30 июня

В начале недели в северных, центральных областях, а также в Крыму пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет 7 - 12 м/с, в дневные часы в Украине местами может усиливаться до 15 - 20 м/с. Воздух прогреется до +21...+26 °С, на юге и в Крыму +26...+31 °С. В северных областях +19...+24 °С.

Погода 1 июля

В начале июля осадков в Украине не предвидится, только на севере Левобережья возможны небольшие дожди. Ветер останется 7 - 12 м/с, в северных и восточных областях местами порывы 15 - 20 м/с. Ночью будет +9...+16 °С, днем +18...+24 °С, только в южной части и на Закарпатье +25...+30 °С.

Погода 2 июля

В среду будет преобладать сухая погода, лишь в северных и восточных областях днем возможны кратковременные дожди, местами с грозой. Ветер 7 - 12 м/с, а на крайнем западе уже успокоится до 3 - 8 м/с. Ночью будет +9...+16 °С, днем +22...+27 °С, а в южных и западных регионах воздух прогреется до +27...+31 °С.

В Украину идет жара - прогноз

По данным Погода УНИАН, с приходом июля в Украине ожидается волна жары. Во многих областях температура повысится до +30°...+35°, а местами и выше. Первыми повышение температуры почувствуют жители западных областей. С середины недели жара распространится и вглубь страны.

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