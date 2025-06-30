Жители города жалуются на нехватку воды, частые отключения электричества, дорогие продукты питания и дефицит лекарств.

Город Мариуполь был захвачен российскими войсками чуть более трех лет назад - после жестокой осады и беспорядочных бомбардировок, в результате которых тысячи людей были убиты, и большинство жилых зданий повреждены или разрушены. В последнее время пророссийские инфлюенсеры в видео и на фото пытаются нарисовать картину обновленного города, где поврежденные здания были отремонтированы и жизнь вернулась в нормальное русло. Однако, как рассказали BBC жители города, все это – лишь обман, и ситуация в Мариуполе крайне далека от радужной.

Мариуполец Джон (имя изменено по соображениям безопасности) рассказывает, что по российскому телевидению показывают "сказки для дураков", а большая часть города по-прежнему лежит в руинах.

"Они ремонтируют фасады зданий на главных улицах, куда привозят камеры для съемок. Но за углом — развалины и пустота. Многие люди до сих пор живут в полуразрушенных квартирах, стены которых едва держатся", — говорит он.

Видео дня

Его слова подтверждает и Ольга Онышко, которая сбежала из Мариуполя в конце прошлого года и теперь живет в Тернополе:

"У нас был красивый город, но теперь он болен… Есть центральная площадь — там реконструировали только здания. А еще есть пустые места, где раньше стояли здания. Они убрали мусор, но даже не отделили тела погибших, а просто погрузили их на грузовики вместе с обломками и вывезли из города".

Кроме разрушенных зданий, в оккупированном городе существует еще одна крайне серьезная проблема - нехватка воды.

"Вода течет день или два, а потом не поступает три дня. Мы держим дома ведра и канистры с водой. Вода настолько желтая, что даже после кипячения ее страшно пить", — говорит мариуполецДжеймс (имя изменено).

Также жители города жалуются на частые отключения электричества, дорогие продукты питания и дефицит лекарств.

Они также рассказывают, что украинских детей в школе учат ложной информации и пропаганде.

"Например, в школьных учебниках написано, что Донецкая, Луганская, Харьковская, Запорожская, Херсонская, Одесская, Крымская и даже Днепропетровская области уже являются частью России", — говорит Андрей Кожушина, который сбежал из Мариуполя в Днепр.

Кроме того, на специальных уроках под названием "Беседы о важных вещах" детей учат тому, как Россия освободила русскоязычное население этих областей от нацистов в 2022 году.

"Это похоже на перепрограммирование сознания наших детей", — говорит мариуполец Джон.

При этом жители Мариуполя подчеркивают: уступить России территорию – будет предательством по отношению к живущим здесь людям.

"Отдать территорию за "сделку с Россией" будет предательством. Десятки людей каждый день рискуют жизнью, чтобы передать информацию Украине, а не для того, чтобы какой-то дипломат в костюме подписал бумагу, которая "передаст нас"… Мы не хотим "мира любой ценой". Мы хотим освобождения", — говорит Джон.

Оккупированные территории

Как рассказывали жители оккупированных территорий, происходит усиление не только жесткой политики русификации в городе, но и растет милитаризация всех сфер жизни, включая школы.

Так, в Мариуполе российское гражданство обязательно, если вы хотите работать, учиться или получить срочную медицинскую помощь.

Недавно российский глава Владимир Путин заявил, что настаивает на признании Украиной результатов "референдумов", проведенных в четырех областях, которые Россия незаконно объявила своими. При этом он пригрозил, что в ином случае "вероятно возобновление вооруженного конфликта".

Вас также могут заинтересовать новости: