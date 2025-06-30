'Фронт не посыпался': военный рассказал, провалилось ли летнее наступление россиян

По словам военного, говорить о полном прекращении наступления на Сумщине нельзя.

Россияне продолжают постепенно продвигаться на фронте, но он не "посыпался". Тем не менее враг уже испытывает трудности в ходе так называемого "летнего наступления". Такое мнение высказал военнослужащий ВСУ Кирилл Сазонов на своей странице в Facebook.

"Кто-то пишет, что "фронт посыпался" и противник наступает "стремительным домкратом", а другие издания (например, Telegraph) уже говорят о провале летнего российского наступления. Правда, как часто бывает, немного отличается от ярких заголовков", - написал он.

Сазонов отметил, что ни на одном участке фронта россияне не наступают очень быстрыми темпами. По его словам, за неделю враг продвинулся в первую очередь на Новопавловском направлении. Тем не менее оккупантам удалось продвинуться только на 94 квадратных километра.

Видео дня

"Это за все время активного наступления последних полутора месяцев - худший результат. И мы можем говорить о том, что противник начал буксовать", - уточнил военный.

Сазонов добавил, что по другим направлениям особых результатов у врага нет. Он рассказал, что на Сумщине толпу россиян ликвидировали во время их попытки штурмовать Юнаковку и вернуть Андреевку. Более того, под Андреевкой оккупанты понесли потери по дорогам на штурмовые рубежи.

"Результата ноль, минус большой. Юнаковку штурмануть не удалось, так и сидят на окраине. Окружить тоже не получилось. Взять Сумы уже даже пропагандисты не обещают. Десантуру из 106-й сточили так, что их отводят за вторую линию. Постоянные пехотные штурмы имеют такое свойство - быстро уменьшать ряды атакующих", - подчеркнул военный.

Тем не менее говорить о полном прекращении наступления на Сумщине нельзя, заявил Сазонов. Он поделился, что враг не прекратил штурмы и не откатился к границе.

"Тут группировка порядка 50 тысяч, так что штурмы будут продолжаться. Просто ВСУ не дают им продвинуться, выбивая всех желающих. Титаны. По Купянску ситуация хуже, там противник тоже активно давит севернее города и у наших, судя по всему, не хватает резервов, чтобы выбить их обратно".

Помимо этого военный рассказал, что на Лиманском направлении продолжаются очень активные бои. По его словам, враг пытается обойти оборону ВСУ, а также где-то продвигается вперед. Тем не менее ВСУ контратаками выбивают россиян с рубежей.

"По Покровскому направлению - самая большая концентрация оккупантов. Более 100 тысяч (некоторые говорят о 110 тысячах). Для понимания, ни на Торецке, ни на Часовом Яру такого нет. Можно сравнить с Авдеевкой, где на пике противник сконцентрировал 120-130 тысяч. Тем не менее и в этом случае заметных результатов нет. Силы обороны Украины не дают оккупантам развивать наступление, выбивая еще на подходах. Из последних активных попыток штурмов - большая механизированная атака с участием 24 единиц бронетехники. Минус 20, остальные откатились" , - поделился Сазонов.

Военный считает, что пока не стоит говорить о том, что фронт "посыпался". Он рассказал, что за выходные противник продвинулся только в Малиновке Запорожской области, захватив 900 квадратных метров территории.

"Кусок посадки. У людей огороды больше. Так что не расслабляемся и не паникуем. У нас впереди очень тяжелые месяцы, которые мы обязаны пройти", - написал Сазонов.

Военный резюмировал, что пока рано говорить о провале "летнего наступления" россиян. Он подчеркнул, что у оккупантов пока достаточно резервов на оперативном уровне и они сконцентрированы на ключевых направлениях.

"По всем направлениям идут постоянные боестолкновения 24 на 7. Отсутствие результатов летнего наступления - не от их слабости, а заслуга нашей обороны. И только так. Будет еще очень тяжело, не сомневайтесь", - заявил Сазонов.

"Летнее наступление" России - важные новости

Ранее представитель оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Виктор Трегубов заявил, что "летнее наступление" оккупантов захлебнулось на Сумщине. Тем не менее интенсивные бои продолжаются на многих направлениях фронта.

Кроме того, офицер резерва ВСУ, военный эксперт Андрей Крамаров рассказал, что на фронте фиксируется снижение количества боевых столкновений. По его словам, россияне поняли, что не могут выполнить задачи, поставленные перед ними в рамках "летнего наступления".

Вас также могут заинтересовать новости: