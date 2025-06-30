В сотрудничестве с Украиной существуют определенные бюрократические препятствия, которые Германия стремится устранить.

В Украину прибыла делегация немецкой оборонной промышленности. В Германии стремятся помочь Украине самостоятельно быстрее больше производить вооружение. Как передает корреспондент УНИАН, об этом Федеральный министр иностранных дел ФРГ Иоганн Вадефуль сказал в Киеве на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой.

Вадефуль заверил, что Германия занимает очень твердую позицию в поддержку Украины. Министр посетил в Соломенском районе Киева место разрушенного жилого дома в результате российской воздушной атаки.

"Атаки Путина являются систематическими. Они соответствуют холодному расчету. Он хочет сломать волю Украины к сопротивлению. Нельзя допустить, чтобы невинные дети и женщины умирали от этих атак. Воля Украины держаться производит на меня огромное впечатление. Украина заслужила любую поддержку со стороны Германии", - подчеркнул Вадефуль.

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Глава МИД Германии отметил, что его страна хочет продолжать укреплять украинскую систему противовоздушной обороны.

"Мы договорились о том, чтобы усилить сотрудничество в оборонной промышленности, создавать новые совместные предприятия, чтобы Украина сама быстрее и самостоятельно больше производила вооружения", - сообщил Вадефуль.

В этой связи, как добавил немецкий министр, сегодня в первый раз в Украину прибыла делегация из оборонной промышленности. Министр сказал:

"Наше сотрудничество в оборонной промышленности - это козырь. Оно является логическим продолжением наших поставок материалов и техники, и это является для нас обоюдной выгодой".

Также у Вадефуля спросили, чем именно немецкие предприятия, которые представлены в делегации оборонной промышленности, намерены заниматься в Украине.

"Я думаю, что мы переходим в новую фазу сотрудничества и и что мы хотим большей активной деятельности немецких предприятий. Для этого есть готовность, но нужно преодолеть определенные бюрократические препятствия в сотрудничестве, и поэтому, я взял представителей немецкой оборонной промышленности для того, чтобы обсудить эти темы", - сказал министр.

Вадефуль выражает надежду, что президент Украины Владимир Зеленский поддержит эту решимость.

Помощь Украине от Германии

Как сообщал УНИАН, Германия планирует дополнительно выделить 1,9 млрд евро на поддержку Украины в этом году, в частности на производство украинского дальнобойного оружия. В общем, в этом году помощь Германии на поддержку Украины возрастет с 7 млрд евро до около 9 млрд евро.

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