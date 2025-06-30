Россияне накапливают дроны и ракеты, чтобы наносить более массированные удары, считает Павел Нарожный.

Постоянные массированные удары России по Украине истощают наших пилотов. Об этом рассказал Павел Нарожный, основатель БО Реактивная почта, военный эксперт, в эфире на "Radio NV".

"Устименко в тот день сбил семь воздушных целей и это довольно много. Они также истощаются, техника истощается. Причины (падения самолета F-16, - УНИАН) мы не знаем. Но более чем уверен, что там обломки ракеты или дрона попали. Похожая ситуация была с этим самолетом", - сказал Нарожный.

Он также отметил, что россияне несколько дней накапливают дроны и ракеты, чтобы раз в 3-5 дней наносить массированные удары по Украине.

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"Здесь несколько целей. Во-первых, пропагандистская. Чтобы выглядело, что такое мощное давление постоянно есть. А второй - более прагматическая. Это так им проще проходить наши системы ПВО, истощать их. Ведь если взять цифру в 500 дронов - это ложные цели. Задача их исключительно истощить (ПВО, - УНИАН), чтобы за ними пришли снаряженные взрывчаткой дроны и нанесли реальные удары", - добавил Нарожный.

Атаки РФ: что известно

В ночь на 29 июня российские захватчики нанесли очередной массированный удар по Украине. Одной из основных целей врага стала Львовская область. По данным местных властей, целью РФ была критическая инфраструктура региона. По предварительным данным, в результате атаки в регионе погибших и пострадавших нет.

Впоследствии стало известно, что во время отражения вражеской атаки в ночь на 29 июня на истребителе F-16 разбился летчик 1-го класса подполковник Максим Устименко. По данным Воздушных сил, пилот применил весь комплекс бортового вооружения, сбил семь воздушных целей.

Впоследствии смерть Устименко подтвердил и Владимир Зеленский. Президент Украины также поручил выяснять все обстоятельства гибели пилота F-16.

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