По словам эксперта, эти птицы живут именно там, где есть что поесть.

В Украине можно чаще встретить редкую хищную птицу. Речь идет о пустельге. Несмотря на то, что она выбирает скалистые местности или открытые пространства, сейчас пустельга активно заселяет урбанизированные территории. О том, почему так происходит, рассказал орнитолог Василий Костюшин, заведующий отделом мониторинга и охраны животного мира Института зоологии имени И. Шмальгаузена НАН Украины в комментарии для "Телеграф".

Он отметил, что этих птиц теперь можно встретить в украинских городах чаще из-за наличия кормовой базы. В городе пустельге подходят как мелкие грызуны, так и маленькие птицы, а именно она может питаться воробьями и голубями. Поэтому эти хищные птицы живут именно там, где есть что поесть.

"Город - это как скалы для нее. Она может гнездиться на каких-то зданиях, как на обрывах где-то у рек, скажем, или моря", - объяснил орнитолог.

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Кроме того, пустельги удачно приспосабливаются к условиям городской среды. Поэтому этой птице вместо природных скал подходят многоэтажки. А степных мышей заменяют грызуны или птички, которые разводятся в большом количестве прямо во дворах.

Костюшин добавил, что несмотря на то, что в городе меньше природных хищников, угрозы для пустельг все равно есть, и одной из них являются уличные коты. В то же время эксперт считает, что не все эти животные представляют значительную опасность.

"Говорят, что очень много котов - и это такая нагрузка на птиц дополнительная, больше, чем в лесах. Но я так думаю, что нет, потому что многие коты не очень охотятся на птиц", - подчеркнул он.

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Как писал УНИАН, в Украине поселилась птица, которая ранее была очень редкой. Речь идет о вяхире или припутне, который теперь стал постоянным жителем городов. Отмечается, что этот вид появился на западной Украине, но сейчас его можно увидеть и в Киеве.

По словам орнитолога, эта птица не создает большие колонии, как городской голубь, а гнездится отдельно, поэтому существенных скоплений этих птиц в городах не фиксируется.

Также стало известно, какая птица летает выше других. Им оказался гриф Руппеля. В частности был случай, когда птица столкнулась с коммерческим самолетом над западной Африкой на высоте 11 тысяч метров, что выше крейсерской высоты большинства авиалайнеров.

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