Там отметили, что в заповеднике нашли целую линию окопов времен Второй мировой войны.

В Чернобыльском заповеднике нашли полевые укрепления времен Второй мировой войны.

Об этом сообщили в Чернобыльском радиационно-экологическом биосферном заповеднике. Там рассказали, что ученые случайно наткнулись на линию окопов длиной 200 м во время обследования территории возле села Новоселки.

Ученые отметили, что к настоящему времени эта линия почти слилась с местным рельефом. Оползни почвы, растительность и дикие животные меняют очертания бывших траншей.

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Специалисты отметили, что один из окопов стал домом для лисы. Она устроила в его стене нору. А на стройплощадке себе жилье возвели муравьи.

"Жизнь продолжается, оставляя поверх старых шрамов новые следы...", - прокомментировали ученые.

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14 июня ученые рассказали, что в Чернобыльском заповеднике появился краснокнижный жук. Несмотря на свой грозный вид, эти жуки людей не кусают.

А 25 июня ученые заметили, что в Чернобыльском заповеднике гуляет загадочный одинокий конь. Специалисты заповедника рассказали детали об этом одиночке и чем он их заинтриговал.

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