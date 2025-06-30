Количество боестолкновений на этом направлении у россиян упало, отметил Павел Нарожный.

Украина продолжает удерживать плацдарм на Курщине, который остается важным для Сил обороны.

Об этом рассказал Павел Нарожный, основатель БО Реактивная почта, военный эксперт, в эфире на "Radio NV". "Он создает буферную зону, прикрывает с юга Сумскую область и часть Харьковской. И он является костью в горле россиян. Если бы этого плацдарма не было, то сейчас город Сумы и Харьков были в значительно более опасной ситуации. Враг мог бы продвинуться значительно проще, окружить некоторые наши подразделения на границе. Поэтому говорить об окончании Курской операции довольно рано", - сказал эксперт.

В то же время он добавил, что пока говорить о полной стабилизации ситуации на Сумщине говорить рано. Впрочем, по словам эксперта, темпы продвижения россиян здесь, по сравнению с маем упали.

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"Они там щупают оборону, в Юнаковку они зашли, бои происходят в этой силе, контратакуют наши войска, отбрасывают врага. Но сказать, что ситуация там полностью стабилизирована - так нельзя... Значительно уменьшилось давление, количество боестолкновений. Но я более чем уверен, что это какое-то относительное затишье. И они еще будут атаковать на этих направлениях довольно серьезно", - добавил эксперт.

Ситуация на Сумщине: что надо знать

Ранее об остановке врага на Сумщине докладывал Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Он отмечал, что нынешняя волна попыток "летнего наступления" врага с территории РФ захлебывается так же как в прошлом году. Имея в виду попытку наступательных действий врага на Харьковщине.

В то же время Wall Street Journal пишет, что Россия сосредоточила на направлении Сумщины около 50 000 солдат. Журналисты со ссылкой на украинских военных отмечают, что содержание Сумской области обходится Украине большими человеческими жертвами, чем необходимо.

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