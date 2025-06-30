Этот дрон похож по мощности боевой части на "Молнию".

По Харькову враг впервые ударил дроном нового типа "Черника". Об этом сообщил мэр города Игорь Терехов в своем Telegram-канале, раскрыв некоторые детали нового беспилотника.

Он отметил, что российский агрессор не оставляет попыток нанести вред Харькову. За последнюю неделю город пережил 16 вражеских атак.

"Чаще всего враг бил "Шахедами", но также специалисты Департамента чрезвычайных ситуаций впервые зафиксировали удар и дроном нового типа под названием "Черника", - отметил городской голова.

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По словам Терехова, этот дрон похож по мощности боевой части на "Молнию", но имеет другую конструкцию. В результате удара "Черники" повреждения получили несколько авто в гаражном кооперативе.

В целом, как отмечает мэр, в течение последних семи дней взрывы от атак врага раздавались в Немышлянском, Киевском и Индустриальном районах. Разрушениям подверглись как жилые дома, так и гражданские предприятия. Пострадали четыре человека, среди них - ребенок. Обошлось без летальных случаев.

В то же время, как отметил Терехов, за этот период продолжительность воздушных тревог в Харькове была на 33 часа (43%) меньше, чем в среднем по области.

"Это результат слаженной работы военных, противовоздушной обороны и аналитиков Ситуационного центра", - подчеркнул он.

Российские дроны - новости

Как сообщал УНИАН, осенью 2024 года стало известно о появлении нового российского дрона "Молния".

Военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный пояснил, что российский БПЛА "Молния-1" отличается от классических FPV-дронов, поскольку это уже "самолетик", а не квадрокоптер. Он отметил, что "Молния" может лететь значительно дальше, чем FPV. И эти новые БПЛА способны нести противотанковую мину "ТМ-62", которая весит 11 килограммов. Однако их его полета в таком случае значительно уменьшается.

Также Forbes рассказывал, что Россия совершенствует свои БПЛА Shahed. Новые версии имеют усиленное бронирование моторного отсека, чтобы выдерживать обстрелы. Также топливные баки, которые ранее размещались в крыльях, теперь перенесены в фюзеляж, что позволяет дрону оставаться в воздухе даже после повреждения крыла или поверхности корпуса.

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