Курс доллара на карточные расчеты в банке составляет 41,84 грн, а евро - 49,26 грн.

Курс доллара к гривне в "ПриватБанке" в понедельник, 30 июня, вырос на 15 копеек и составляет 41,90 гривни за доллар. Курс евро в банке сегодня подорожал на 25 копеек и составляет 49,30 гривни за евро.

Продать американскую валюту в банке можно по курсу 41,30 гривни, а евро - по курсу 48,30 гривни за единицу иностранной валюты.

Курс доллара на карточные расчеты в "ПриватБанке" в понедельник остался на уровне 41,84 гривни. Курс евро при оплате картой сегодня, 30 июня, вырос на 24 копейки и составляет 49,26 гривни.

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Курс валют в Украине - последние новости

Нацбанк установил 30 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте регулятора, евро продолжает бить рекорды. Так, официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,78 грн за один евро, то есть гривня ослабилась на 14 копеек. Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня на уровне 48,64 грн.

В обменниках Украины средний курс доллара сегодня составляет 41,68 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,30 грн/евро, а курс продажи - 49,08 грн/евро.

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