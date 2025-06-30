Оно приближается к Земле с головокружительной скоростью и ставит под сомнение класичесские законы физики.

NASA объявило о крупнейшем открытии, которое бросает вызов давним предположениям ученых и вызывает у них интригу относительно истинной природы квантовой реальности.

Как пишет Ecoticias, по словам ученых из Университета Торонто, "отрицательное время" - когда-то считавшееся всего лишь иллюзией - теперь можно измерить с помощью квантовой механики.

Дело в том, что в течение десятилетий "отрицательное время" рассматривалось как странная концепция, считавшаяся следствием искажений в том, как световые волны взаимодействуют с материалами.

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Однако недавние эксперименты стали существенным вызовом этим представлениям. Их провели ученые Эфраим Штейнберг и Даниэла Ангуло, сосредоточившись на том, как фотоны взаимодействуют с атомами.

Они измеряют продолжительность времени, в течение которого атомы поглощают, а затем отображают свет, временно "возбуждая" их. Удивительно, но некоторые из этих временных отрезков оказались короче нуля.

Штейнберг объяснил, что такие результаты исключают путешествия во времени или нарушения физических законов в их обычном понимании.

Анализируя длительность взаимодействия фотонов с атомами, команда Ангуло выявила интервалы, которые выходили за рамки ожидаемых; как будто фотоны выходили из материала, прежде чем полностью войти в него. Противоречие далеко от нарушения принципов времени изображения для специальной теории относительности — просто нет ничего, что двигалось бы быстрее света.

Таким образом, это иллюстрирует вероятностные характеристики квантовой механики, в рамках которых время ведет себя произвольно.

Исследования подчеркивают, насколько естественно нечеткими являются частицы, такие как фотоны, определяя сценарии создания множественных состояний, почти одновременно, вопреки линейным временным линиям.

Стейнберг отметил, что в ходе исследования они не пытались переписать физику, а просто подчеркнули странность квантовых измерений и их отклонение от классических ожиданий.

Это уже вызвало бурные дискуссии в научном мире. Известный физик Сабина Хоссенфельдер отвергла терминологию отрицательного времени как вводящую в заблуждение, назвав ее просто фазовыми сдвигами на пути фотона, а не свойством времени.

"Термин "отрицательное время" заставил бросить вызов восприятию традиционного мышления и призывает к дальнейшим исследованиям... Это открытие демонстрирует, как квантовая физика может, казалось бы, идти вразрез со здравым смыслом", - констатировало издание.

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Ранее ученые открыли новый вид гигантских бабочек. Tacola kamitanii относится к подсемейству бабочек Limenitidin, в которое входят и некоторые из ныне живущих видов.

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