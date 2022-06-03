Помимо директора "Яндекса" под санкции попал и глава Роскомнадзора.

В список шестого санкционного пакета Евросоюза против России попали дети и жена пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова и предполагаемая любовница диктатора Алина Кабаева. Под санкции также попали палачи из Бучи - российские военные, которые устраивали зверства в Киевской области.

В официальном журнале ЕС размещены подробности документа и указано, против кого ввели индивидуальные санкции.

Так, в этот раз санкции затронули предполагаемую любовницу Путина Алину Кабаеву, которая, по слухам, родила от кровавого диктаторо трое детей. Также в список попала семья Пескова - совершеннолетние дети пресс-секретаря президента РФ и его жена Татьяна Навка. Помимо этого, под санкции попал сын Евгения Пригожина, которого связывают с ЧВК "Вагнера".

Евросоюз также ввел индивидуальные ограничения для главы Роскомнадзора Андрея Липова. Санкции ввели и против российских военных, которые убивали, пытали и насиловали мирное население в Буче, на Киевщине. Палачи, как отмечено в официальном журнале ЕС, совершали военные преступления и зверства, которые представляют собой преступления против человечности. Убийцы, которых уже удалось идентифицировать, должны нести ответственность за свои действия.

Также под санкции попали 18 компаний, которых уличили в причастности к поставкам для российской армии, включая УАЗ и КамАЗ.

Шестой пакет санкций против РФ: что известно

4 мая президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляєн представила шестой пакет санкций ЕС против РФ, включающий нефтяное эмбарго и отключение "Сбербанка" от SWIFT.

Против введения запрета на поставки российской нефти выступает Венгрия.

29 мая Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что Еврокомиссия предлагает странам ЕС отказаться от импорта российской нефти морскими путями, в то же время отсрочив ограничения на ее импорт из ключевого трубопровода "Дружба".

Впоследствии в Европейском Союзе договорились о частичном эмбарго на российскую нефть.

Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС касается более 2/3 импорта нефти из России, сокращая значительный источник финансирования ее военной машины.

Кроме того, новый пакет европейских санкций включает отключение российского "Сбербанка" от международной межбанковской системы SWIFT, блокирование трансляции еще трех государственных вещателей России в ЕС, а также наложение санкций на лиц, ответственных за военные преступления в Украине.

Глава Евросовета Шарль Мишель заявил, что санкции против России могут объявить уже 1 или 2 июня.

1 июня 2022 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил о том, что до конца 2022 года Европейский союз на 92% сократит импорт российской нефти. Макрон отметил, что не исключает также и эмбарго на поставки в ЕС газа из России.

2 июня экономический аналитик Михаил Крутихин заявил о том, что в России заговорили о закрытии нефтеперерабатывающих предприятий. В этот же день президент США Джо Байден заявил, что США и ЕС обсуждают возможность закупок российской нефти по цене, ниже рыночной.

3 июня ЕС окончательно утвердил шестой пакет санкций против России. Под санкции попал основатель "Яндекса" Аркадий Волож. Акции компании моментально обрушились, на фоне чего Волож решил покинуть свой пост.