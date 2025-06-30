Температура во многих городах Европы поднимается до +40° и даже выше.

Южную Европу охватила аномальная жара. В регионе растёт угроза лесных пожаров. Об этом сообщает AP.

По информации агентства, в Италии, Испании, Греции и Португалии установилась сильная жара. В некоторых регионах температура поднимается выше +40°C. Власти усиливают меры безопасности из-за повышенного риска возгораний.

Учёные считают, что учащение подобных волн жары связано с изменением климата, и предупреждают: такие явления становятся всё более частыми. Особенно страдают южные районы континента.

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В Португалии более половины страны переведены в режим высокой пожарной опасности, в Лиссабоне прогнозируют до +42°C. Италия также объявила красный уровень тревоги в 21 крупном городе, включая Рим, Милан и Неаполь.

Греция тоже борется с последствиями экстремальной жары. После вспышки лесного пожара на юге от Афин пришлось эвакуировать людей и перекрыть дороги рядом с храмом Посейдона. В борьбе с огнём задействованы более сотни пожарных. Пять населённых пунктов оказались в зоне эвакуации.

В Испании жара достигла +42°C в Севилье и других городах юга и центра страны. В ряде регионов показатели существенно превышают сезонную норму. Национальная метеослужба заявила, что июнь, вероятно, станет самым жарким за всю историю наблюдений.

Напомним, по данным Погода УНИАН, на этой неделе в Украине также ожидается жаркая погода. Температура начнет повышаться уже со 2 июля. Первыми это почувствуют жители западных областей, а затем жара распространится и на другие регионы Украины. Ожидается, что в большинстве областей температура повысится до +30°...+34°, а на юге будет до +36°.

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