Банк потерял 131 млрд франков по своим позициям в иностранной валюте.

По итогам 2022 года национальный банк Швейцарии зафиксировал годовой убыток в 132 млрд швейцарских франков (143 млрд долларов США), что является самым большим убытком за всю 115-летнюю историю банка.

Как сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка, падение фондовых рынков и рынков с фиксированной доходностью отразилось на стоимости портфеля акций и облигаций банка. Негативное влияние также оказало укрепление швейцарского франка.

Банк потерял 131 млрд франков по своим позициям в иностранной валюте – более 800 млрд франков в виде акций и облигаций, которые он купил в ходе продолжительной кампании по ослаблению швейцарского франка.

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Цены на облигации упали в 2022 году, поскольку центральные банки во всем мире, включая ШНБ, повысили процентные ставки для борьбы с инфляцией.

Так, единственным положительным моментом были золотые запасы, составлявшие 1040 т на конец 2021 года и выросшие на 400 млн франков на протяжении 2022 года.

Убыток в 2022 году означает, что Центробанк не будет производить свои обычные выплаты центральному и региональному правительству Швейцарии.

Война в Украине и банки Швейцарии:

По состоянию на 7 марта 2022 года в банках Швейцарии россияне хранили до 213 миллиардов долларов. Об этих активах удалось узнать благодаря санкциям в отношении России.

Банки держали на офшорных счетах от 150 до 200 миллиардов швейцарских франков (213 миллиардов долларов) клиентов из РФ.

По состоянию на 1 декабря 2022 года Швейцария заморозила российские активы на 7 милиардов евро.

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