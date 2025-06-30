Продать доллар можно в среднем по курсу 41,38 грн, а евро - 48,55 грн.

Наличный курс доллара к гривне в банках Украины в понедельник, 30 июня, подорожал на 10 копеек и составляет 41,95 гривни за доллар. Продать американскую валюту в банках сегодня можно по среднему курсу 41,38 гривни за доллар.

Средний курс евро к гривне сегодня вырос на 20 копеек и составляет 49,30 гривни за евро. Продать европейскую валюту можно по курсу 48,55 гривни за евро.

Курс валют в обменниках на сегодня

В валютных обменниках Украины средняя стоимость доллара сегодня утром составляет 41,68 грн/долл., а продать доллар можно по курсу 41,60 гривни. Курс наличного евро в обменниках сегодня составляет 49,30 грн/евро, а курс продажи - 49,08 грн/евро.

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Курс биткоина к доллару

Стоимость криптовалюты Bitcoin в долларах по состоянию на утро понедельника, 30 июня, составляет 107 650 долларов. В гривне ее цена сегодня составила 4 486 750 грн.

Курс валют в Украине - последние новости

Национальный банк Украины установил 30 июня официальный курс доллара к гривне на уровне 41,64 грн/долл., то есть гривня ослабла на 5 копеек по сравнению с предыдущим показателем.

Согласно данным на сайте Нацбанка, евро продолжает бить рекорды. Официальный курс европейской валюты установлен на уровне 48,78 грн за один евро, то есть гривня ослабла на 14 копеек. Предыдущий максимум был зафиксирован 27 июня с курсом 48,64 гривни.

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