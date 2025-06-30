Производителем самых ненадежных автомобилей оказался популярный немецкий бренд.

Многим водителям важно, чтобы их автомобиль был надежным. Никто не хочет регулярно тратить деньги на дорогостоящий ремонт.

В J.D. Power определили производителей самых надежных и самых ненадежных автомобилей в 2025 году. Последнее место в рейтинге занял популярный немецкий бренд.

Среди моделей лидером стал спорткар Porsche 911. По данным экспертов, на каждые 100 таких автомобилей фиксируется 116 проблем, что является лучшим результатом исследования.

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Среди компактных премиальных автомобилей самым надежным оказалась Acura Integra. Лидером среди среднеразмерных моделей стал седан Nissan Altima.

Также самыми надежными в своих сегментах оказались: Nissan Sentra, Lexus IS, Mercedes-Benz CLE, Lexus ES и Ford Mustang.

ТОП-15 производителей самых надежных автомобилей:

Lexus Nissan Hyundai Jaguar Chevrolet Honda Dodge Kia Buick Genesis Jeep Subaru Porsche Ford BMW

ТОП-10 производителей самых ненадежных автомобилей:

Audi Volvo Infiniti Volkswagen Mazda Mitsubishi RAM MINI Chrysler Mercedes-Benz

Согласно рейтингу, Audi оказался производителем самых ненадежных автомобилей. На каждые 100 автомобилей бренда в среднем фиксировалось 269 проблем.

Какие автомобили не стоит покупать в 2025 году

Ранее механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд рассказал, какие автомобили он не купил бы в 2025 году. По его словам, у этих моделей есть большое количество проблем.

В частности, эксперт не рекомендует покупать седан Chrysler 200 и кроссовер Jeep Renegade. Он отметил, что эти модели часто выходят из строя.

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