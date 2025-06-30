Многим водителям важно, чтобы их автомобиль был надежным. Никто не хочет регулярно тратить деньги на дорогостоящий ремонт.
В J.D. Power определили производителей самых надежных и самых ненадежных автомобилей в 2025 году. Последнее место в рейтинге занял популярный немецкий бренд.
Среди моделей лидером стал спорткар Porsche 911. По данным экспертов, на каждые 100 таких автомобилей фиксируется 116 проблем, что является лучшим результатом исследования.
Среди компактных премиальных автомобилей самым надежным оказалась Acura Integra. Лидером среди среднеразмерных моделей стал седан Nissan Altima.
Также самыми надежными в своих сегментах оказались: Nissan Sentra, Lexus IS, Mercedes-Benz CLE, Lexus ES и Ford Mustang.
ТОП-15 производителей самых надежных автомобилей:
- Lexus
- Nissan
- Hyundai
- Jaguar
- Chevrolet
- Honda
- Dodge
- Kia
- Buick
- Genesis
- Jeep
- Subaru
- Porsche
- Ford
- BMW
ТОП-10 производителей самых ненадежных автомобилей:
- Audi
- Volvo
- Infiniti
- Volkswagen
- Mazda
- Mitsubishi
- RAM
- MINI
- Chrysler
- Mercedes-Benz
Согласно рейтингу, Audi оказался производителем самых ненадежных автомобилей. На каждые 100 автомобилей бренда в среднем фиксировалось 269 проблем.
Какие автомобили не стоит покупать в 2025 году
Ранее механик и владелец German Car Depot Алан Гельфанд рассказал, какие автомобили он не купил бы в 2025 году. По его словам, у этих моделей есть большое количество проблем.
В частности, эксперт не рекомендует покупать седан Chrysler 200 и кроссовер Jeep Renegade. Он отметил, что эти модели часто выходят из строя.