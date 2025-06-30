Пользователи уже отреагировали на признание звезды.

Известная украинская певица Ирина Билык, которой ранее сделал предложение друг после концерта, удивила признанием.

В своем Instagram звезда опубликовала видео под свой легендарный хит "Одинокая". Однако также она решила обратиться к подписчикам с размышлениями о личной жизни.

"Как считаете, почему меня перестали интересовать мужчины?" - написала Билык.

Видео дня

Реакция сети

Под постом пользователи начали активно писать свои версии:

"Потому что они неинтересные в принципе существа"

"Выбирать себя приятнее, отдачи больше"

"Потому что никто не оценил ваше доброе сердце"

"Лучше одной, чем с кем попало. Потому что большинство мужчин не "потянут" такую невероятную женщину и певицу"

"Потому что Коляденко постоянно рядом".

Что известно о личной жизни Билык

Ирина была восемь лет в отношениях с продюсером Юрием Никитиным. После их расставания певица начала встречаться с моделью Андреем Оверчуком, а через год у них родился сын Глеб. Позже у артистки был роман с шоуменом Дмитрием Коляденко, который сделал Билык предложение, но официально они так и не расписались.

После Коляденко знаменитость начала отношения с младшим на 15 лет хореографом Дмитрием Дикусаром. Однако позже пара решила расстаться. В 2015 году Ирина вышла замуж за азербайджанского режиссера и фотографа Аслана Ахмадова, у них родился сын Табриз. Но в 2021 году влюбленные также решили пойти разными путями.

Напомним, ранее Ирина Билык заговорила о замужестве и ответила, планирует ли еще идти под венец.

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